Stephen King elige este thriller de zombis como una de las mejores películas del siglo XXI: ya en streaming

Stephen King, conocido popularmente por ser el maestro del terror, ha elogiado una película de zombis que se estrenó en 2016. Pero no solo la recomendó para que los espectadores se animaran a verla, sino que la clasificó entre las mejores películas del siglo XXI. La película a la que Stephen King hacía referencia era Train to Busan.

Además de ser conocido como uno de los escritores de terror más destacados, Stephen King nunca ha negado su pasión por el séptimo arte. Muchos de sus libros han sido adaptados, y algunas de sus películas son consideradas también las mejores de la historia. Debido a la posición que ocupa como icono del terror, la opinión de Stephen King es muy valorada en la industria cinematográfica. Es cierto que sus opiniones no siempre son populares, pero el escritor tiene la credibilidad necesaria para respaldar sus ideas.

Una película de zombis que va mucho más allá del terror

De hecho, el reconocimiento de Stephen King puede ayudar a elevar una película, y su sello de aprobación a menudo le otorga una nueva atención. Al ser invitado a votar en la encuesta de las 100 Mejores Películas del Siglo XXI del New York Times, la elección de Stephen King estaba repleta de clásicos. Sin embargo, también escogió una película que no pasó desapercibida: incluyó Train to Busan entre los mejores puestos.

La historia de Train to Busan se centra en un padre adicto al trabajo que decide reconectar con su hija pequeña tras percibir que su ausencia está perjudicando su vida. Por desgracia, su tiempo se ve interrumpido por el brote de un virus zombi. La situación se complica todavía más al encontrarse a bordo de un tren en el que intentan evitar las hordas de no muertos.

En 2016, el género zombi estaba tan explotado en la industria que era muy difícil que una producción sorprendiera. Sin embargo, Train to Busan era diferente. La película no solo ofrecía muchísima acción zombi, sino que también contaba una historia con un desenlace desgarrador. No es de extrañar que a Stephen King le encantara la película, y su estructura narrativa comparte algo en común con muchos de sus mejores libros.

El reconocimiento de Stephen King es bien merecido, ya que Train to Busan podría considerarse una de las mejores películas de zombis del siglo XXI. Sin embargo, es difícil argumentar por qué debería haber sido incluida en esa lista teniendo en cuenta los pesos pesados que allí se encuentran. Puedes sacar tus propias conclusiones si le das una oportunidad. Si la recomienda el maestro del terror, seguro que tiene algo que merece la pena.

La película Train to Busan está disponible en Filmin.