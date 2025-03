¿Superman o The Flash? DC responde cuál sería el ganador claro en una pelea

DC ha confirmado que existe un claro ganador entre el duelo de The Flash y Superman. Y lo más sorprendente es que el vencedor no es quien la mayoría de los lectores pensarían. Tanto The Flash como Superman han competido en numerosas ocasiones a lo largo de los años, pero en un escenario de vida o muerte, la Liga de la Justicia ha sido la que ha explicado quién cree que realmente ganaría.

En el cómic The Flash #19, el velocista toma un giro oscuro tras haber caído en lo que se intuye que es un control telepático. Es por eso que la Liga de la Justicia lucha por contenerlo. De hecho, el héroe conocido como Mister Terrific usa rayos gamma para desviar a Wally West mientras la Familia Flash lo acorrala para intentar llevarlo al espacio, el lugar en el que Superman lo está esperando.

Wally West es la versión de The Flash más conocida

Mientras The Flash y Superman se enfrentan entre sí, ambos héroes luchan en el espacio. Es justamente en ese momento donde los héroes se dan cuenta de que, en una pelea directa, Superman nunca podría asestarle un puñetazo a The Flash. Sin embargo, Wally West finalmente es derribado con la ayuda que le proporciona Green Arrow.

Como cualquier seguidor del Universo DC sabrá, The Flash y Superman son dos de las personas más rápidas que se encuentran en el Universo DC. Wally West está conectado a la Fuerza de la Velocidad, una fuerza de energía que otorga a sus usuarios una velocidad sobrehumana. Asimismo, Clark Kent carece de tal conexión, pero su fisiología kriptoniana le permite moverse a una velocidad muy alta, incluso sin la fuerza que impulsa los poderes de The Flash.

A lo largo de los años, los lectores han debatido sobre qué héroe es más rápido, una pregunta que ha llevado a The Flash y Superman a competir por ese título en incontables ocasiones. A pesar de que Superman es la fuerza del equipo, toda la Liga de la Justicia parece compartir la creencia de que, en un enfrentamiento directo, Clark Kent sería incapaz de acertar un puñetazo.

The Flash es uno de los héroes más importantes de DC Comics DC

Ese pensamiento se confirma casi de inmediato, ya que Wally West logra evitar ser golpeado por Superman, incluso en un entorno inadecuado para las habilidades de The Flash. Más tarde, DC Comics sugiere que la fuerza de Superman no es nada comparada con el conocimiento que The Flash ha descubierto sobre su velocidad.

Wally West ha dedicado la mayor parte de su carrera como héroe a aprender todo lo posible sobre sus poderes y eso ha dado buenos frutos. Sin duda alguna, Wally West es el velocista más rápido, y ahora ha llegado a un punto en el que el héroe más poderoso de DC ya no representa una amenaza para él. Aunque los lectores seguirán debatiendo quién ganaría en una carrera, lo cierto es que Supermanno es lo suficientemente rápido para The Flash.