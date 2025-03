¿Por qué no se confirmó la participación de Tom Holland en Vengadores: Doomsday?

Marvel Studios ya confirmó parte del reparto oficial de Vengadores: Doomsday, y pese a que se confirmaron grandes estrellas que estuvieron las películas de Marvel Studios, no se dijeron todos los nombres esperados. De hecho, Tom Holland ni siquiera formó parte del anuncio inicial, y su ausencia se debe principalmente a la existencia de Spider-Man 4.

Hace unos días, Marvel Studios compartió un extenso directo en el que se anunciaron algunos de los actores que iban a formar parte del reparto de Vengadores: Doomsday. La lista incluía nombres muy conocidos, como los de Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Anthony Mackie o Robert Downey Jr.. Sin embargo, un actor de Marvel Studios que sorprendentemente no aparece es Tom Holland, quien es conocido por interpretar a Spider-Man.

Tom Holland podría ser la gran ausencia de Vengadores: Doomsday

Eran muchos espectadores los que se preguntaban cuál sería el siguiente paso de Tom Holland en el UCM tras Spider-Man: No Way Home. El estudio anunció su regreso para Spider-Man 4, pero el plan inicial parece ser no incluirlo en Vengadores: Doomsday. Según un rumor de The Insneider, la ausencia del Spider-Man de Tom Holland se debe más a la agenda tan apretada que tiene el propio personaje.

El hecho de haberse confirmado el estreno de Spider-Man 4 para verano de 2026 es lo que complica que no pueda verse en Vengadores: Doomsday. En lo que respecta a la trama, se espera que la película transcurra al mismo tiempo que Vengadores: Doomsday, lo que significa que Spider-Man no tendría tiempo material para unirse a los Vengadores todavía.

El rumor de casting de Tom Holland sugiere que Marvel Studios quiere centrarse en la historia de Peter Parker antes de que se adentre en el crossover que supondrá el fin de la Saga del Multiverso. Y es que No Way Home terminó con un cambio radical en la vida de Peter Parker. Doctor Strange borró el recuerdo de la existencia de Peter Parker, lo que significa que nadie sabe quién es o qué es Spider-Man. Por otro lado, Marvel Studios debería ser consciente de que necesita informar a los espectadores sobre lo que ha estado haciendo desde entonces antes de incluirlo en otra película de los Vengadores.

Es por eso que la ausencia de Spider-Man en Vengadores: Doomsday es lo mejor para el personaje. Aunque Spider-Man sigue siendo un activo importante en Marvel Studios, como lo confirma Kingpin en Daredevil: Born Again, ninguno de los Vengadores sabe quién es Peter Parker ni cómo contactarlo. Además, Peter Parker necesita tiempo para rehacer su vida tras perder todas sus relaciones en la última película.

Por otro lado, Marvel también ha estado insinuando la idea de que Spider-Man 4 podría ser una historia a nivel callejero en Nueva York. Esta sería una mejor manera de traer a Spider-Man de vuelta al UCM antes de unirse a otra aventura con un corte más multiversal. Será interesante ver cómo Vengadores: Doomsday afecta a Spider-Man 4, pero Marvel Studios tendría que tener claro que lo mejor es dar a Peter Parker un arco argumental creíble de transición posible antes de convertirlo de nuevo en un Vengador.