El tiktoker español Kappah denuncia la existencia de redes de pedófilos en la plataforma

Nadie es ajeno a los peligros que pueden esconder internet y, sobre todo, las redes sociales. Es por eso por lo que constantemente los expertos recomiendan que cualquier niño tenga cierto control sobre el contenido que consume o las acciones que realiza en línea. Sin embargo, no deja de sorprender lo oscuro que pueden a ser plataformas como TikTok.

Kappah, un usuario de esta red con 5 millones de suscriptores, ha sido el último encargado de recordar los peligros que acechan en esta red social con un vídeo subido recientemente en el que ha denunciado la situación que está aconteciendo en la aplicación.

El creador de contenido afirmó que en los comentarios de los vídeos de esta red social hay auténticas redes de pedófilos que operan con libertad, exponiendo su forma de actuar y dando repercusión al vídeo subido por otra popular usuaria llamada Mami de tres.

Kappah denuncia la peligrosa situación en los comentarios de TikTok

En el vídeo que el influencer compartió hablando de este tema aseguró que esta información no se basa en ninguna teoría, sino en el testimonio de un moderador de la propia aplicación, que reconoció que estos hechos están ocurriendo y no se están controlando.

Por lo que parece, la forma de actuar es dejar un mensaje con una foto específica en la sección de comentarios de los vídeos como reclamo para que otros pedófilos le identifiquen como alguien que posee este tipo de contenido y está dispuesto a compartirlo. Además, según específicaKappah, en ocasiones no utilizan ni estos códigos ocultos y solicitan contenido de manera directa.

“Esto es asqueroso. Esto es una aplicación donde hay millones de niños y TikTok no hace nada”, aseguró el creador de contenido, que apuntó que parece que la plataforma se preocupa más de la imagen que ofrece que de solucionar los problemas reales que existen.