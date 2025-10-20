La streamer que sufrió una agresión en TwitchCon 2025 denuncia la falta de seguridad en el evento

El año para Twitch no está siendo fácil y ya se ha convertido en casi un hábito la existencia de polémicas alrededor de la plataforma. Desde las consecuencias en audiencia tras sus medidas contra los bots, situaciones como las polémicas de su CEO no han ayudado a mejorar la imagen de la web, que en los últimos días ha vuelto a ser protagonista por motivos negativos.

Todo está relacionado con lo que le ocurrió a la popular streamer y cosplayer Emiru, quien fue agredida públicamente durante un encuentro con seguidores en la TwitchCon 2025, celebrada en el Centro de Convenciones de San Diego. El incidente ocurrió el 17 de octubre, cuando un asistente subió al escenario y la agarró sin su consentimiento frente a cientos de personas.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se ve como pocos segundos después del ataque el personal de seguridad intervino y retiró al hombre del lugar, mientras Emiru era escoltada fuera del escenario. Un día más tarde, Twitch publicó un comunicado calificando lo sucedido como “completamente inaceptable y profundamente preocupante”, asegurando que el individuo había sido “inmediatamente detenido y expulsado del recinto”. Sin embargo, esto no ha servido para reconfortar a la creadora de contenido.

Emiru asegura que no se sintió "protegida ni cuidada"

Emiru respondió al comunicado el 18 de octubre, asegurando que la versión oficial de Twitch “no era cierta” y que el agresor “no fue detenido de inmediato”. “Se le permitió cruzar múltiples barreras e incluso pasar frente al meet and greet de otro creador para agarrarme de la cara e intentar besarme”, explicó.

La streamer también aclaró que el guardia que intervino era parte de su propio equipo de seguridad y no del personal del evento. Además, criticó la pasividad de varios empleados de TwitchCon: “Había al menos tres o cuatro miembros del personal cerca que no reaccionaron, y otros se reían diciendo que ni siquiera se habían dado cuenta de lo que había pasado”.

Emiru, visiblemente afectada, adelantó que este será su “último TwitchCon” y advirtió a otros creadores que consideren no asistir en el futuro: “No me sentí cuidada ni protegida, ni siquiera llevando mi propio equipo de seguridad y a mi manager”.

Por su parte, Twitch aseguró haber incrementado las medidas de seguridad tras el suceso, incluyendo más personal en las zonas de meet and greet y la suspensión del acceso con acompañantes durante el resto del evento. Sin embargo, la polémica continúa y muchos usuarios exigen a la plataforma una revisión más profunda de sus protocolos para garantizar la seguridad de los creadores en futuros eventos.