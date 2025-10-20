ElXokas explica por qué Zeling no le acompañará en su viaje a Colombia: "Tienes que tener una vida privada con tus amigos"

Dentro de toda la repercusión que tienen los creadores de contenido al realizar cualquier acción, como un directo o subir un vídeo, todo lo vinculado con sus relaciones sentimentales siempre despierta un interés extra. Le ha sucedido a IlloJuan con Lola Índigo y su foto filtrada y también a ElXokas.

Desde que comenzaron los rumores sobre su relación con Zeling hasta su confirmación, los dos streamers han dado mucho que hablar, y lo siguen haciendo.

El último motivo ha sido unas declaraciones de Xokas hablando sobre su próximo viaje a Colombia. En ellas ha explicado que Zeling no le acompañará con un razonamiento que ha provocado división de opiniones.

ElXokas y sus argumentos para viajar solo a Colombia

La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras del gallego, que empezó asegurando que él cree que a Zeling no le interesa hacer este viaje para ir a un evento de peleas, que es el principal motivo de ElXokas para ir hasta Colombia.

“Doy por hecho que ese tipo de eventos son para disfrutar con amigos, porque tú tienes que tener una vida privada también con tus amigos. Tienes que saber disfrutar con tus amigos, no puedes ir a todos lados con tu novio”, aseguró el creador de contenido, que también destacó que le encanta viajar con su pareja, aunque no a todos los destinos.

Xokas insistió en que si Zeling le acompaña a este evento sería por cumplir con él, pero que no lo va a disfrutar como sí lo harán los amigos que irán con él y que sí consumen ese tipo de contenido.

Para el gallego, la clave está en saber equilibrar la cantidad de tiempo que se dedica a cada persona y en lo que se hace en ese tiempo, poniendo como ejemplo que tampoco “vas con tu madre a todos lados”.