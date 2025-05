Un ex trabajador de una de las grandes empresas de PlayStation estalla: "fue tóxico y humillante"

El sector del videojuego se encuentra en un momento delicado, ya que hay multitud de testimonios de trabajadores que denuncian prácticas abusivas y el denominado crunch, que obliga a realizar horas extra de manera inhumana en muchos casos. En este sentido, las opiniones de ex empleados de algunas compañías siguen demostrando que la situación no mejora y que hay situaciones de lo más delicadas que están ocasionando numerosas quejas.

El último en hacer saltar las alarmas ha sido un ex trabajador anónimo de Bungie, una de las compañías más potentes de PlayStation en la actualidad, quien asegura que trabajar en el estudio durante el desarrollo de Marathon fue una de las peores experiencias de su vida. Ahora, dichas declaraciones publicadas en la red social BlueSky han sido eliminadas por el propio desarrollador, pero no han parado de compartirse en la red.

El ambiente de trabajo de Bungie es tóxico y humillante, según un desarrollador

"Como extrabajador de Bungie que trabajó en Marathon, me preocupan mucho mis compañeros que aún siguen dentro dela compañía. Trabajar con el equipo directivo del juego fue una experiencia extremadamente tóxica y humillante. No voy a decir nada más allá de esto último, pero los máximos cargos de Bungie deberían renunciar", han sido las duras declaraciones emitidas por este ex empleado de la compañía que, a pesar de no dar detalles de lo que sucedía durante el desarrollo del videojuego Marathon, deja claro que no era la mejor de las situaciones para disfrutar de su puesto.

Por el momento, desde la propia compañía no se han pronunciado respecto a estas declaraciones, por lo que habrá que esperar para saber si hay una argumentación diferente por parte de los responsables del estudio o si se decide mantener el silencio. Hay que recordar que Marathon estará disponible el 23 de septiembre para PS5, Xbox Series X|S y PC.