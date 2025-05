El tutorial de ElXokas para beber cerveza como los expertos: "Eso solo lo hacen los que no saben"

Aunque en sus inicios ElXokas dio su salto a la fama gracias a varios clips donde hacía gala de su fuerte carácter y de su capacidad para no esconderse a la hora de hablar sobre cualquier tema, lo cierto es que después de unos años en la élite su contenido ha cambiado.

La mejor prueba de ello son los vlogs que está compartiendo desde Argentina y que continúan con la nueva tendencia de subir vídeos viajando. Aun así, esto no le ha librado de seguir protagonizando declaraciones con potencial de convertirse en polémica, como su comparación de Buenos Aires con una ciudad española o su predicción sobre el futuro del FC Barcelona a principios de temporada.

En el día de ayer, Xokas estuvo haciendo un directo con creadores de contenido argentinos para preparar su primer asado de la tierra. Mientras cocinaba, el streamer tuvo tiempo de beber una cerveza, enseñando la que, según él, es la forma correcta de servirla y beberla.

Así tienes que beber la cerveza según ElXokas

El creador de contenido Coscu ha recogido en su canal de TikTok el fragmento en el que el gallego explicó esta teoría, empezando por aclarar que la cerveza no se debe de beber de la lata: “La birra no se bebe de la lata, eso solo lo hacen los que no saben”.

El streamer procedió a verterla en un vaso mientras explicaba que hay que estallarla para que todo el gas se convierta en espuma y no te lo bebas. Después de ese primer chorro fuerte, el español continuó asegurando que ya se podía servir suavemente y que la espuma se bajaría en un minuto.

“Si no eres una bomba humana. Si tú te bebes la birra todo el rato de la lata... si te bebes una birra da igual, pero si te bebes seis... tú bébetelas así directamente de la lata... Es que la gente necesita aprender un poco de birra”, concluyó ElXokas.