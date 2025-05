La nueva función de Google Meet que maravilla a uno de los youtubers más grandes de España: "Me parece increíble"

Aunque puede que a menudo se relacione el mundo de la creación de contenido con temas que interesan a los más jóvenes o que son simplemente ocio, lo cierto es que esta industria ha evolucionado con el paso del tiempo ofreciendo vídeos atractivos para aquellos que buscan algo más serio.

El youtuberJordi Wild es un buen ejemplo de ello, con su podcast en el que trata temas de actualidad y al que lleva invitados que hablan, por ejemplo, de asuntos tan serios como la guerra en Ucrania; o con sus opiniones en redes, la última sobre lo que podría llegar a ser ChatGPT 10.0.

Sin embargo, esta vez ha sido el turno de otro creador de contenido que ha cambiado su forma de trabajar con el tiempo. Aunque Willyrex sigue jugando a videojuegos y subiendo vídeos de ello, también tiene intereses más maduros, destacando recientemente la última novedad de Google Meet.

Willyrex, fascinado con la traducción en tiempo real de Google Meet

El streamer ha querido destacar esta nueva función que tendrá la aplicación de videollamadas en un post en el que ha descrito brevemente lo que será capaz de hacer o las situaciones en las que le hubiese sido tremendamente útil.

Como se puede ver en el vídeo citado por Willyrex, en las reuniones será posible ajustar el idioma en el que estás hablando tú y al que quieres que se te traduzca para que la otra persona te entienda sin problemas.

Es indiscutible la gran utilidad de esta novedad y la cantidad de problemas de comunicación que soluciona, algo que ha expresado el youtuberponiéndose a él mismo de ejemplo: “No sabéis la de veces que me he quedado como un bobo sin entender lo que me decían...”.

Esta y otras situaciones como mantener una conversación en un idioma que no es el materno para ninguna de las dos partes pueden estar muy cerca de llegar a su fin, o al menos esta novedad de Google Meet nos aproxima más a ello.