Últimas horas para conseguir 4 juegos totalmente gratis con tu suscripción a Amazon Prime

Los títulos gratuitos para PC son un gran incentivo para los jugadores que aprovechan plataformas como GOG y Epic Games Store, brindando una excelente oportunidad para expandir sus bibliotecas con nuevas experiencias de juego. En este contexto, Amazon Prime Gaming se destaca como un servicio clave, ya que los usuarios anticipan con entusiasmo las actualizaciones mensuales que presenta la plataforma. En estos momentos hay 4 promociones a punto de finalizar, por lo que hay que ser rápido para poder reclamarlas antes de las 23:59h (horario peninsular español) de hoy mismo, 21 de mayo.

Berserk Boy

Berserk Boy es un juego de plataformas de alta velocidad y acción con arte de pixel vibrante y elegante y elementos de Metroidvania. ¡Ve a Berserk a medida que cambias a diferentes formas y usa el poder del Relámpago, Fuego, Hielo, Aire y Tierra para salvar el planeta!

Fashion Police Squad

Fashion Police Squad es un FPS retro humorístico en el que luchas contra el crimen de la moda mediante armamento que mejora la ropa. ¡Limpia las calles de calcetines con sandalias como el sargento Des, y experimenta una historia para un jugador llena de personajes fabulosos, encuentros deslumbrantes y feroces desfiles de pasarela! Cada crimen de la moda tiene una solución de moda. ¡Tendrás que elegir entre tus armas cuidadosamente para arreglar cada paso en falso de moda! Cada enemigo necesita algo, ya sea un toque de color o que le quiten todas las costuras. Elegir el arma equivocada no le hará nada a tus enemigos, así que elige sabiamente.

Blood Omen: Legacy of Kain

Uno de los juegos más oscuros de todos los tiempos, Blood Omen: Legacy of Kainlleva a los jugadores a una búsqueda épica a través de un universo gótico plagado de asesinatos, magia y venganza. Acentuado con voces en off de calidad cinematográfica, efectos de iluminación dinámicos y más de 25 minutos de impresionantes secuencias de video en movimiento completo, Legacy of Kain presenta una historia apasionante que invita a los jugadores a embarcarse en un viaje a través de un mundo expansivo que contiene más de 100 horas de juego intenso, chupador de sangre y hechizos.

The Last Spell

¡Defiende el último bastión de la humanidad con tu escuadrón de héroes con The Last Spell! Extermina monstruos diabéticos con magia y fuerza bruta por la noche y reconstruye tus maltratadas defensas de la ciudad durante el día en este RPG táctico con mecánica roguelite.

De este modo, si cuentas con una suscripción a Amazon Prime, no dudes en aprovechar esta oportunidad para hacerte con 4 nuevos juegos en plantaformas como GOG y Epic Games Store, reclamándolos antes de las 23:59h (horario peninsular español) de hoy mismo, 21 de mayo.