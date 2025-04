Últimas horas para conseguir este nuevo juego gratis en Epic Games Store para siempre con un requisito

Si ya estás al tanto de las ventajas que ofrece ser suscriptor de Amazon Prime, sabrás que cada viernes se abren las puertas a nuevas aventuras digitales sin coste alguno. A través de Amazon Prime Gaming, tienes la posibilidad de hacerte con videojuegos en plataformas populares como GOG o Epic Games Store. Algunos de estos títulos acaban de llegar al catálogo, mientras que otros están a punto de despedirse, como el caso que vamos a destacar hoy, vinculado a Epic Games Store.

Durante este mes de marzo, los suscriptores a Amazon Prime han podido disfrutar de varias opciones atractivas, pero una de ellas está llegando al final de su disponibilidad. Si todavía no has reclamado Redemption Reapers, no dejes pasar más tiempo, ya que el plazo termina mañana, 2 de abril, a las 23:59 (hora de España peninsular). Una vez que lo incorpores a tu colección virtual, podrás disfrutarlo sin prisas ni fechas límite. No dejes escapar esta opción de tener este juego a tu alcance para siempre, libre de cualquier restricción futura.

Redemption Reapers, gratis en Epic Games Store con Amazon Prime Gaming

Redemption Reapers es un juego de fantasía oscura ambientado en un mundo medieval. Inmersa en la historia de la lucha desesperada entre la Brigada Ashen Hawk y las terroríficas legiones Mort. Con la desesperación que se avecina a medida que la amenazante horda de Mort marcha cada vez más cerca, ayuda a tu pequeña resistencia a derrotar a las masas enemigas al reunir una rica variedad de construcciones de personajes y una estrategia meticulosa. ¡Experimenta la euforia mientras te levantas para superar las probabilidades y lograr la victoria!

Así pues, todos aquellos que deseen hacerse con una copia totalmente gratuita de Redemption Reapers, pueden hacerlo ya mismo mediante su suscripción a Amazon Prime Gaming. Una vez canjeada la promoción, se activará el código disponible en Epic Games Store, con lo que permanecerá en las bibliotecas de los usuarios de manera permanente aunque expire la fecha límite, marcada para mañana mismo, 2 de abril, a las 23:59h (horario peninsular español).