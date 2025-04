Una youtuber española se muda a Andorra tras ser acusada de delito de odio contra los gitanos: "Recibí amenazas de muerte"

Aunque sigue habiendo algunos creadores de contenido españoles, como IlloJuan, que se resisten a seguir la tendencia general y marcharse a Andorra, es innegable que la mayoría de youtubers o streamersacaban tomando esta decisión por varios motivos.

La baja presión fiscal del principado es uno de los grandes atractivos para realizar la mudanza, pero en algunas ocasiones hay otras razones. Si hace unos días Andrea Garte ponía en valor la “tranquila vida” de la que se disfruta en Andorra, ahora otra youtuber ha hablado de su marcha al microestado por otro motivo.

Begoña Gerpe es una abogada que en su canal de YouTube trata noticias de actualidad política y social que ha abandonado España en los últimos días asegurando que ha vivido una situación de “falta de seguridad jurídica” en el país tras ser acusada de delito de odio contra los gitanos.

Esta denuncia se remonta a abril de 2023, cuando Gerpe compartió un vídeo titulado “La manada de Badalona de la que Irene no habla” en su canal. En él la divulgadora compartió su opinión sobre el mediático caso de una violación múltiple a una niña de 11 años, añadiendo también sus “experiencias personales y profesionales” con miembros de etnia gitana.

Su vídeo provocó varias denuncias de entidades y asociaciones gitanas, que acusaron a la abogada de las declaraciones en las que aseguraba tener “miedo” de compartir espacios con personas de esta comunidad.

Para Gerpe la forma en la que ha escalado su caso, que supuso que se iba a terminar archivando durante la mayor parte del proceso, se puede catalogar de “campaña de cancelación”, un sentimiento que ha explicado en profundidad en el vídeo de su canal.

Begoña Gerpe asegura que le han “echado de España”

En el vídeo de más de 15 minutos la youtuber ha explicado toda su situación, revelando que ha recibido incluso “amenazas de muerte y de enfermedades” y que tuvo problemas durante su embarazo por la situación de estrés a la que ha estado sometida durante este proceso.

Todo esto, según explicó la propia creadora de contenido, le ha llevado a marcharse a Andorra, una decisión que se ha encargado en dejar claro que no ha sido de su agrado: “Yo no tenía pensado irme de España en ningún momento, nunca estuvo en mis planes. Me he ido por miedo a la falta de seguridad jurídica que hay en España”.

Gerpe ha prometido a sus seguidores que su idea es regresar al país en el que nació lo más pronto posible, asegurando que desea que toda esta situación se resuelva a pesar de que, según ha expresado, siente que el gobierno está buscando una “cabeza de turco” para dar ejemplo de su compromiso con la etnia gitana.