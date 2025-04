Zeling, harta de que le digan que está con ElXokas por dinero y fama: "Soy la primera que no quiere salir en sus vídeos"

La fama que han alcanzado los creadores de contenido y la manera en la que ha crecido esta industria en los últimos años ha llevado a que los streamers y youtubers hayan ascendido en el escalafón social, pasando a estar en el punto de mira por temas que van mucho más allá de los vídeos que suben o los directos que realizan.

El dinero y las relaciones sentimentales han pasado a un primer plano, y ElXokas y Zeling son dos de los usuarios que más están sufriendo esta faceta. A pesar de las indirectas del gallego jugando al despiste sobre su pareja, todo el mundo da por hecho que ambos están juntos, y más después de alguna discusión en directo.

Esto está provocando una corriente de comentarios que parecen haber hartado a Zeling. Ya en su día la streamerculpó a sus seguidores de provocar algún malentendido entre ella y ElXokas, pero en uno de sus últimos directos ha terminado de explotar contra aquellos que defienden que su relación con el creador de contenido es por puro interés.

Zeling se defiende ante las críticas que afirman que está con ElXokas por fama y dinero

El usuario Terreno Viral ha recogido las declaraciones de la streamer, en las que ha querido poner ejemplos para demostrar que en ningún caso su objetivo es estar con el gallego para aprovecharse de su posición.

“Queda bastante claro que me importa una mierda ser famosa o conocida”, llegó a sentenciar Zeling, asegurando que nunca ha rogado por estar en alguna serie o evento, por lo que parece que la streamer quiere demostrar que no solo no es interesada con ElXokas, sino que no es así en su vida en general.

“Me molesta que me digan: no, es que esta quiere a ElXokas por viewers, por dinero y por fama”, explicó la creadora de contenido, que insistió en que demuestra que esto no es así siendo la primera que no quiere salir en sus vídeos y que no sube fotos con él.

Zeling mostró un gran rechazo por estas acusaciones y por cualquier conducta que ella pudiese realizar y que diese a entender que su relación con el gallego tiene otras intenciones.