Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 12 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 12 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Cataluña vuelve a quemar en el PSOE. Quedan dos semanas en la negociación del nuevo Gobierno catalán, antes de ir a elecciones, llenas de obstáculos, y en las que la impresión que deja el choque de trenes en el independentismo es que todo puede pasar. Pero, al mismo tiempo, la agenda aprieta en el Ejecutivo de Sánchez, donde, salvo que haya de nuevo una convocatoria electoral, tendrán que enfrentarse a los indultos y a la mesa de diálogo. Y es que ERC, la formación de Oriol Junqueras, pretende aprovechar la debilidad de los socialistas tras el batacazo electoral en Madrid para exigir mejores condiciones en las negociaciones.

Esquerra y JxCat han reanudado este lunes el contacto tras la ruptura escenificada el sábado. El formato de la propia reunión y su convocatoria han reflejado meridianamente el estado de las relaciones: se ha celebrado de forma telemática y se ha fijado de forma improvisada y urgente por la mañana. De hecho, hasta el último momento, los posconvergentes, que han guardado hoy máximo secretismo, no han confirmado si acudirían y no han participado todos los miembros de su equipo habitual de negociadores –no ha estado, por ejemplo, Elsa Artadi, una voz de mucho peso–.

Ya lo advirtió su abogada el primer día de juicio y esta mañana lo hemos comprobado: la declaración de César Román Viruete, “El Rey del Cachopo”, acusado de matar a su ex novia Heidi Paz Bulnes, se ha prolongado durante más de cuatro horas ante el jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. El testimonio del procesado, grandilocuente en su discurso, ha sido toda una exhibición de su personalidad: fantasma, prepotente, mentiroso, graciosete con el jurado, racista, clasista y con una evidente incontinencia verbal que, precisamente hoy, ha sido su peor enemigo al meterse en “charcos” que solo han perjudicado su línea defensa por innecesarios.

Calma chicha en la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) a la espera de que se formalicen los primeros recursos de casación contra las decisiones de los tribunales superiores de justicia que no han avalado las restricciones acordadas por los gobiernos regionales fuera del paraguas legal del estado de alarma.

Los ejecutivos de Canarias y Andalucía ya han anunciado que darán ese paso tras el jarro de agua fría que ha supuesto para ambos gobiernos que sus respectivos tribunales superiores no hayan avalado todas o alguna de las medidas que pretenden imponer dichas comunidades autónomas para frenar el avance de la pandemia.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado ampliar el uso de la vacuna de Janssen a las personas de 50 a 59 años, así como a colectivos vulnerables difíciles de captar como personas sin hogar, temporeros o inmigrantes en situación administrativa irregular.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades han alcanzado el acuerdo tras mantener una reunión que empezó a las16.30 horas para analizar una nueva actualización de la estrategia de vacunación que abre además la puerta por primera vez a la inmunización de embarazadas, según el documento al que ha tenido acceso Efe.

Continúan las negociaciones entre las capitales y el Parlamento Europeo para que pueda ponerse en marcha un certificado común europeo de vacunación, en aras de permitir la movilidad de cara a la temporada turística. Uno de los mayores escollos hasta el momento es la exigencia de la Eurocámara de que las pruebas PCR para desplazarse entre países europeos sean gratuitas, con el objetivo de no encarecer los desplazamientos dentro del territorio comunitario. Según explicó ayer el secretario de Asuntos Europeos, Juan González Barba, hay tres cuartas partes de los Estados (entre ellos España) que se oponen a esta demanda y así lo expresaron ayer en una reunión del Consejo de Asuntos Generales.

La Covid-19 va mucho más allá de los problemas respiratorios y después de más de un año conviviendo con la enfermedad ha quedado más que demostrado. Sin embargo, las secuelas no dejan de sorprender a la comunidad científica, que ahora ha demostrado que la afectación neurológica es muy predominante en aquellos pacientes que necesitan ser hospitalizados tras contagiarse por el SARS-CoV-2, lo que aumenta también su riesgo de fallecimiento. En concreto, los pacientes con síntomas neurológicos diagnosticados clínicamente y asociados a la Covid-19 tienen seis veces más probabilidades de morir en el hospital que los que no presentan complicaciones neurológicas, según un análisis provisional del Estudio del Consorcio Global de Disfunción Neurológica en la Covid-19 (GCS-NeuroCOVID).

Los niños con cáncer no necesitan un milagro, necesitan investigación. Con la pandemia se ha visto cómo si se unen los esfuerzos y los medios necesarios se aceleran los resultados. En menos de un año, la Covid tenía vacuna. Y ese es el objetivo del libro «Familias sin filtro», editado por la Fundación CEU a beneficio de El sueño de Vicky. Cuando Belén Lacalle le contó a Tamara Falcó el proyecto de Marieta Jaureguizar del CEU y de Laura García, la madre de Vicky, un bebé de dos años que fue al médico porque se le cerraba un párpado y que lo que tenía era un cáncer terminal por el que falleció tras dos años de lucha, Tamara dijo que sí inmediatamente.

Tres o cuatro días a la semana, José recorre más de 80 kilómetros con sus herramientas a cuestas para llegar a su puesto de trabajo: las calles de Madrid. Así que, su jornada laboral arranca subiéndose a un autobús en su pueblo, al sureste de Ávila, que tarda algo más de una hora y media en llegar a la capital. Después coge el Metro para moverse por la ciudad y, ya en el centro, lo hace en la bicicleta con la que carga durante todo este trayecto. «Nuestro coche es muy viejo, por eso no podemos venir conduciendo y tenemos que perder más tiempo y dinero, así que nos alegramos del fin de Madrid Central», explica su cuñado, que le acompaña en las odiseas diarias desde el El Tiemblo. «Yo no entiendo de estas cosas, solo sé que a mí no me dan más que problemas», remata José satisfecho por la noticia y sin perder la ocasión de ofrecer a una hostelera una puesta a punto de sus cuchillos.

Los «riders» pro-autónomos y los que defienden el modelo asalariado han dado una pequeña tregua a su batalla interna para dirigir sus críticas hacia la «Ley Rider», aprobada ayer en Consejo de Ministros y que obliga a las plataformas digitales como Deliveroo, Uber Eats y Glovo a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).