Así es la recién diseñada “embajada para los extraterrestres” de los Raelianos

“Los extraterrestres nos están esperando para el contacto oficial”. Así de directa es la declaración de intenciones del Movimiento Raeliano Internacional que suscribe que los seres humanos son fruto del diseño inteligente y científico de una raza de extraterrestres llamados los Elohim y que fue creada alrededor de las experiencias del “profeta” Maitreya Raël. Ahora y tras casi 50 años del mensaje original a la humanidad, ahora la congregación ha lanzado el diseño lo que consideran “una oportunidad diplomática excepcional”: el planteamiento arquitectónico y de construcción de una “embajada para los extraterrestres”.

La historia comienza en 1973 con Claude Vorilhon, un periodista francés especializado en las noticias de motor. Según él mismo relata el 13 de diciembre de ese año tuvo un encuentro extraterrestre y fundó el movimiento raëliano y cambió su nombre a Raël, que significa “mensajero de los Elohim”. La experiencia la contó en “Le Livre qui dit la vérité” (“El libro que dice la verdad”) en la que narra cómo en un área volcánica francesa vio cómo un ser descendió en una nave espacial rente a él y le explicó en francés que quería reunirse con él para encomendarle la misión de transmitir un mensaje a la humanidad.

El fundamento del mensaje es que científicos humanos de otro planeta crearon la vida en la tierra con experimentos genéticos. Llamados “Elohim” (”Aquellos que vinieron del cielo”) intentaron mostrar el camino a los seres humanos con el envío de hasta 40 profetas, pero que su mensaje fue ignorado o maltinterpretado. Además, “el 7 de octubre de 1975, tuvo otro encuentro con el mismo visitante extraterrestre que esta vez lo llevó a su planeta donde conoció a profetas anteriores como Buda, Moisés, Jesús, Mahoma y unas tres docenas más, todos especialmente elegidos y educados por el Elohim”.

Según sus propios datos oficiales, actualmente el Movimiento Raeliano “cuenta con más de 100.000 miembros en 115 países” y actualmente según su fundador “ha llegado el momento de empezar a encontrar un país dispuesto a albergar la Embajada para recibir a nuestros Padres del espacio” en su posible vuelta a la Tierra. Este 2 de abril el Movimiento Raeliano ha dado un paso más y ha presentado los planos de el edificio que sería esa supuesta “embajada extraterrestre” en base a que “los extraterrestres requieren estatus diplomáticos especiales”.

Para justificar la existencia de estos extraterrestres y sus contactos continuos con la humanidad, los raelianos citan los “círculos en los cultivos” y “los avistamientos de ovnis”: “Cada vez es más obvio que una civilización extraterrestre nos está contactando y brindando señales para prepararnos para el contacto oficial”, y para ello “necesitan una embajada para poder reunirse oficialmente con la humanidad. Esta embajada no será ni un palacio principesco ni una catedral, sino un hermoso edificio que posea las comodidades a las que cualquiera hoy tiene derecho, con la inmunidad diplomática que hasta el estado más pequeño tiene para su embajada”.

Según los raelianos y tras presentar su proyecto de “embajada”, “el país que la vea construida en su territorio o en un territorio que haya cedido o vendido para este fin y al que se le haya otorgado el necesario estatus extraterritorial, tendrá un futuro garantizado y floreciente, se beneficiará de la protección de los Elohim y se convertirá en el centro espiritual y científico de todo el planeta para los milenios venideros”.

Para elaborar el proyecto se llevó a cabo un estudio técnico completo que incluye las condiciones que debe cumplir teniendo en cuenta “la seguridad de los extraterrestres que utilizarán la embajada”. Así el terreno será “neutral” para el país anfitrión y el resto de naciones, así como su “espacio aéreo sobre y alrededor” de las instalaciones y omitirse cualquier control por “radar u otros medios”.

En cuanto a sus dimensiones, al menos, debe tener una superficie de unos cuatro kilómetros cuadrados, ubicado “en un país agradable con un clima cálido” y poseer además “la extraterritorialidad y la inmunidad diplomática que hasta el estado más pequeño tiene derecho para su embajada”. En el exterior su arquitectura tendrá estas características:

● “El edificio tendrá aproximadamente 132 metros de largo por 49 metros de ancho.

● Debe construirse en medio de un parque, con una distancia mínima de 1.000 metros desde el muro que rodea el solar hasta el edificio de la Embajada, dando así privacidad tanto a la residencia como a la piscina.

● El edificio de la embajada en sí tendrá un máximo de dos pisos, con un muro circundante y una cortina de vegetación.

● El muro de cerramiento debe tener dos accesos, uno por el lado norte y otro por el lado sur. La residencia en sí también debe tener dos entradas.

● El techo de la residencia debe contener una terraza en la que pueda aterrizar una máquina de doce metros de diámetro. El acceso desde esta terraza al interior es imprescindible.

● Una piscina también es fundamental.”

El diseño interior también tiene mucha importancia para los raelianos que piden “un área residencial que debe contener siete viviendas, cada una con su propio baño, preparadas para recibir visitas”; “una sala de conferencias y un comedor”, con capacidad, al menos para 21 personas”;

Según el Movimiento Internacional Raeliano, el tiempo entre 2022 y 2025 se dedicará a “identificar sitios adecuados para el Proyecto de Embajadas ET en países que han firmado el Protocolo de Embajadas ET y con los que hemos desarrollado una buena relación de trabajo”. A partir de 2025 y hasta dos años después y una vez seleccionado el lugar para su construcción, ha de ser “adquirido y transferido al Movimiento Raëliano Internacional, junto con un acuerdo sobre la infraestructura principal fuera del sitio”: Para finalizar, a partir de 2027 y hasta el año 2030, se llevará a cabo la planificación e implementación: “Planificación maestra, diseño arquitectónico y de ingeniería, aprobaciones, contratos y puesta en marcha. Construcción del complejo de la Embajada ET, incluido un modelo de tamaño medio de la Embajada que estará abierto al público. A partir de 2030 la embajada operará en modo vigilante, a la espera del regreso de los Elohim, nuestros padres del espacio.”