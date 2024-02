¿"Acordar" o "recordar"? Esta es la forma correcta de emplearlos, según la RAE

En el ámbito del lenguaje, a menudo surgen dudas sobre el uso adecuado de ciertas palabras o expresiones. Una de las consultas más comunes a la RAE es la diferencia entre los verbos "acordar" y "recordar" al referirse a eventos pasados. La Real Academia Española (RAE) ofrece claridad sobre este tema, destacando una distinción importante en su uso.

Ambos verbos comparten el significado de tener presente algo en la memoria. Sin embargo, hay una diferencia crucial en su uso gramatical. Mientras que "acordar" se utiliza como intransitivo pronominal seguido de un complemento con "de" (acordarse de algo), "recordar" se emplea como verbo transitivo directo o intransitivo, sin necesidad de preposición.

Por lo tanto, en cuanto a ejemplos prácticos se refiere, según la RAE, es correcto decir "Me acuerdo de que la vimos unas cuantas veces", en lugar de "Me recuerdo de que la vimos unas cuantas veces". Del mismo modo, es más apropiado decir "No me acuerdo de lo que comimos ayer" en lugar de "No me recuerdo de lo que comimos ayer".

Así, la RAE enfatiza que se debe utilizar "recordar" seguido de un complemento directo (‘No lo recuerdo’) y "acordar" seguido de "de" y un complemento (‘No me acuerdo de…’). Es importante considerar estas indicaciones al usar estos verbos para referirse a tener algo presente en la memoria.