La advertencia de Vicente Vallés al Gobierno sobre multar a empresas que se fueron de Cataluña: "Es ilegal"

Vicente Vallés analizó en el telediario de "Antena 3" del martes la exigencia de multar "a las empresas catalanas que se fueron de Cataluña por el proceso independentista y que se niegan a volver" que ha puesto Junts, "el partido de Puigdemont", al Gobierno de Sánchez para votar a favor de los decretos ómnibus que este miércoles todo apunta a que serán rechazados por el Congreso.

El reconocida periodista advirtió de que el requerimiento, además de tener "tintes de extravagancia", "es ilegal" porque las normativas española y de la UE establecen que "una empresa se instala literalmente donde le da la gana".

Desde Moncloa, explicó, han tratado de "no decir que no" a Puigdemont para que "no se enfade", a la vez que tampoco decían "que sí". Esta estrategia del Ejecutivo de Sánchez se ha visto evidenciada durante la rueda de prensa celebrada el martes en Moncloa.

"Tanto la ministra portavoz (Pilar Alegría) como el de Economía (Carlos Cuerpo) han ido a la rueda de prensa con un argumento escrito consistente en una única frase para responder a las varias preguntas sobre el asunto", señaló Vallés, para después dar paso a las imágenes de lo que ocurrió.

En ellas se puede ver cómo hasta cuatro periodistas de distintos medios le preguntar a la portavoz Alegría y al ministro Cuerpo sobre si van a acceder a la exigencia de Junts o si, en cambio, van a descartarla.

En dos ocasiones cada uno, es decir, en un total de cuatro, Pilar Alegría y Carlos Cuerpo se han limitado a responder defendiendo que las políticas de su Gobierno siempre han ido encaminadas a ofrecer y garantizar la "seguridad jurídica" para las empresas.

"Y hasta ahí, no se han salido de argumentario", ha sentenciado Vallés.