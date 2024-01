Podemos declara la guerra a Yolanda Díaz con su "no" al decreto del subsidio

Podemos confirma la guerra a Yolanda Díaz y deja caer su decreto ley que reforma el subsidio por desempleo. Una de cal, a Sumar, y una de arena, al Gobierno, al cual da el "sí" al decreto anticrisis y el ómnibus. Los morados demuestran su influencia para marcar al Gobierno y sentencian la primera derrota de Yolanda Díaz en esta legislatura. En medio de la crisis interna en la izquierda alternativa al PSOE, los morados se cobran una primera victoria importante que deja a la vicepresidenta con su primera derrota.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. No apoyará con el voto de sus cinco diputados el decreto de Díaz. La líder de Podemos ha explicado que el Ministerio de Trabajo no se había comprometido por escrito a revisar la reforma del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años. "No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor de ese decreto como era nuestra voluntad", ha censurado Belarra.

Dirán sí al real decreto ley del escudo social al conseguir suspender los desahucios hipotecarios durante cuatro años a cambio de su apoyo al escudo social. Fuentes de Podemos aseguran que han conseguido la supresión hasta 2028 y se congratulan de que se protegerá a las familias más vulnerables de los desahucios. “Me alegro de poder comunicarles que hemos alcanzado con el PSOE un acuerdo para apoyar el decreto del escudo social. Para ello hemos acordado prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios de familias vulnerables y también que este decreto se va a tramitar como proyecto de ley en los próximos seis meses. Lamentablemente el Gobierno no se ha comprometido a retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años y, por tanto, no votaremos a favor”, ha informado Belarra en declaraciones a los medios.

Los morados también habían planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2 por ciento el incremento anual de los alquileres y de topar al margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos.