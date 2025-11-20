Una IA para agilizar y garantizar la atención médica de niños gana los Global eAwards 2025

El proyecto ganador está transformando el acceso a la atención pediátrica mediante un enfoque innovador que combina inteligencia artificial con su propio modelo clínico. A través de una plataforma accesible por WhatsApp, ofrece consultas rápidas e ilimitadas con pediatras, lo que permite a las familias obtener apoyo sanitario con agilidad, incluso sin un médico de cabecera. La aplicación permite que un pediatra pueda atender a un mayor número de menores sin comprometer la calidad del servicio, que incluye diagnóstico, recetas, informes y seguimiento del desarrollo infantil, validados por profesionales sanitarios.

La Fundación NTT DATA, con sede matriz en España, organiza estos galardones internacionales con el objetivo de impulsar proyectos que ponen la tecnología al servicio de la sociedad. Tras 24 ediciones, los Global eAwards se han celebrado este año en Lima (Perú), país ganador de la edición anterior.

Con miles de usuarios activos y más de 100 consultas diarias, la empresa galardonada Usawa care cuenta con una valoración media de satisfacción de 9,6/10 y afirma contribuir a una reducción del 70% en los desplazamientos innecesarios para consultas presenciales. Por todo ello, el proyecto está redefiniendo la prestación de servicios sanitarios a gran escala.

El jurado de los eAwards ha destacado el carácter transformador de la solución, su impacto directo en la eficiencia de los sistemas sanitarios y el potencial de expansión internacional de Usawa Care. La startup portuguesa Usawa Care se impuso a otros ocho proyectos finalistas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú, seleccionados entre más de 750 candidaturas presentadas en sus respectivas competiciones nacionales.

“Es muy difícil crear una startup y ganar los eAwards lo cambia todo. El prestigio y el apoyo que aporta este premio supone un impulso increíble para Usawa”, concluyó Luís Almeida Fernandes, CEO y Co-Fundador de Usawa Care, al recoger el galardón de 100.000 dólares.

La ceremonia ha sido inaugurada por el presidente de NTT DATA FOUNDATION, Roberto Dañino, quien ha destacado la labor de los finalistas y ha resaltado que “en un contexto en que la mayoría de startups no sobrevive más de 5 años, es muy impactante ver que más del 90% de los finalistas y ganadores de nuestros eAwards desde el 2008 mantienen sus empresas vigentes y más del 50 % de estos han recibido más de 2 millones de dólares en aportes de capital”. Esto se debe a la alta calidad de los proyectos presentados y también al riguroso proceso de selección al que son sometidos por parte de NTT DATA y expertos del ecosistema.

Descripción de proyectos finalistas y países de origen