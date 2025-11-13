Anunciados los ganadores del Premio Internacional de Café Ernesto Illy 2025

El emblemático Palazzo Colonna de Roma fue el escenario de la ceremonia de entrega de la décima edición del Premio Internacional de Café Ernesto Illy, un evento de referencia mundial que celebra cada año la excelencia y la sostenibilidad en la producción cafetera.

En esta edición, el galardón “Best of the Best” fue otorgado a Ruanda, representada por Emmanuel Akiba de la Estación de Lavado de Café Ngamba – Sucafina SA, por la calidad excepcional y el compromiso sostenible de su café, que refleja a la perfección los estándares de sabor y responsabilidad que promueve illycaffè. Por primera vez, el premio “Coffee Lovers Choice”, elegido directamente por los consumidores, recayó en El Salvador, con la Finca Villa Mercedes de Agroindustrial Yaya, representada por Juan José Herrera, consolidando el reconocimiento internacional de los cafés salvadoreños por su carácter distintivo.

“El Premio Internacional de Café Ernesto Illy es un referente para promover la calidad, la transparencia y la sostenibilidad en la producción de café”, afirmó Andrea Illy, presidente de illycaffè. “El reconocimiento otorgado a los ganadores tiene un impacto significativo en las comunidades locales, brindando visibilidad global a los productores y fomentando prácticas agrícolas responsables. En un sector donde la calidad nace de la pasión, la tradición y la innovación, el premio sigue siendo una herramienta clave para impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible”, añadió.

El jurado técnico de 2025, integrado por expertos internacionales como Carolina Castañeda, Matilde María Montero y Philip Schluter, junto a los chefs embajadores de illy Francesco Apreda, Caterina Ceraudo y Matteo Metullio, y los periodistas Luis Manuel Blasco Alís, Pierre de Gasquet y Adriano Sack, evaluó las muestras según estrictos criterios de calidad, aroma y sostenibilidad. Como novedad, este año se incorporó un jurado de consumidores, que se reunió en las salas VIP de ITA Airways en Roma, transformadas para la ocasión en espacios de degustación, en una iniciativa que refuerza la colaboración entre illycaffè y la aerolínea en la promoción de la excelencia italiana.

La ceremonia contó con la presencia de representantes del sector cafetero internacional y destacadas figuras institucionales y culturales. El invitado de honor fue el legendario director Francis Ford Coppola, quien compartió el acto con personalidades del cine italiano como Claudia Gerini y Alessandro Borghi.

El evento, que marcó el cierre de la décima edición del Premio Internacional de Café, incluyó una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano y una reunión en la sede de la FAO, donde expertos debatieron sobre la agricultura regenerativa y la inteligencia artificial como herramientas clave frente a los desafíos del sector. Estos encuentros reforzaron el compromiso del premio con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.