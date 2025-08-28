La App líder en gestión contable, Exaccta Xpens, da un paso más por la satisfacción y productividad del empleado

La experiencia del usuario se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas tecnológicas, y Exaccta Xpens, plataforma líder en automatización de gestión de gastos, ha decidido dar un paso más en esa dirección.

La compañía ha cerrado una alianza con Quid Qualitas, consultora especializada en experiencia de cliente y empleado, para analizar en profundidad cómo interactúan los usuarios con su aplicación.

Gracias a esta colaboración, Exaccta Xpens incorpora un nuevo servicio destinado a medir la satisfacción real de los empleados que utilizan la app para gestionar sus gastos profesionales. Esta evaluación se basará en una metodología validada y herramientas de análisis desarrolladas por Quid Qualitas.

Los aspectos analizados incluirán la facilidad de uso, el ahorro de tiempo, la integración con procesos internos y la percepción general de eficiencia, entre otros factores clave.

Este proyecto forma parte del servicio de valor añadido que Exaccta Xpens ofrece a sus clientes. El objetivo es obtener una visión clara y accionable sobre el grado de satisfacción de los usuarios con la herramienta, facilitando así su evolución continua.

La iniciativa busca apoyar a las organizaciones en la adopción y uso eficiente de Exaccta Xpens, optimizando no solo los procesos contables y administrativos, sino también la experiencia digital de los propios empleados.