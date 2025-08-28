Sorteo Champions League 25/26: horario y dónde ver en TV y online los rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

La espera ha terminado. Vuelve la mejor competición de fútbol a nivel de clubes. El fútbol europeo contiene la respiración ante uno de los momentos más protocolarios y, a la vez, más emocionantes de la temporada: el sorteo de la UEFA Champions League. Este jueves, los 36 mejores equipos del continente conocerán su suerte en la configuración de la fase de liga 2025/26. La ceremonia dictaminará los primeros rivales de los cinco representantes españoles: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Por segunda temporada consecutiva, la competición se regirá por el nuevo formato que sustituyó a la tradicional fase de grupos. Un sistema que no deja margen para el error y que obliga a la máxima concentración desde la primera jornada. La suerte está a punto de echarse y, con ella, se empezarán a tejer las narrativas de una campaña que culminará con la gran final del 30 de mayo de 2026 en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Un formato consolidado que exige máxima regularidad

Atrás quedó el sistema de ocho grupos. La Champions League se disputa ahora en una fase de liga única que integran los 36 clubes clasificados. El sorteo de este jueves es crucial, ya que cada equipo quedará emparejado con ocho rivales diferentes, disputando cuatro partidos en casa y cuatro a domicilio. Estos oponentes saldrán de cuatro bombos distintos, y cada club se enfrentará a dos equipos de cada uno de esos bombos.

Al término de las ocho jornadas, los resultados conformarán una tabla general. Los ocho primeros clasificados obtendrán el billete directo para los octavos de final. Los equipos que finalicen entre el puesto 9 y el 24 disputarán una eliminatoria de playoff a doble partido para decidir las otras ocho plazas. Del puesto 25 al 36, los equipos quedarán eliminados de toda competición europea.

España volverá a ser uno de los países con mayor representación, una muestra del potencial de su campeonato. Sin embargo, no todos los equipos parten desde la misma posición. Su ubicación en los bombos, determinada por el coeficiente UEFA, dibuja escenarios de diferente complejidad.

Real Madrid y FC Barcelona, gracias a su formidable historial reciente, partirán desde el bombo 1, el de los grandes cabezas de serie. Esto no les exime de enfrentarse a rivales de máxima entidad, pero sí les evita a otros gigantes como el PSG, Manchester City, Bayern de Múnich o Liverpool.

Por su parte, el Atlético de Madrid y el Villarreal estarán encuadrados en el bombo 2, lo que les asegura un cruce con uno de los colosos del primer bombo y otros duelos de alta exigencia. Finalmente, el Athletic Club, en su regreso a la máxima competición continental, partirá desde el bombo 4, lo que augura un calendario repleto de desafíos mayúsculos contra algunos de los mejores equipos de cada bombo.

Horario, canal de TV y dónde ver online el Sorteo de Champions 2025/26

El sorteo de la fase regular de la UEFA Champions League 2025/26 se llevará a cabo el jueves 28 de agosto de 2025 a las 18:00 (hora peninsular española). La ceremonia podrá seguirse en streaming de manera gratuita a través del sitio oficial de UEFA, así como en Movistar Plus+ a través de su canal de televisión Movistar Liga de Campeones.

El camino a la gloria arranca en Mónaco

El sorteo es más que una simple asignación de rivales; es el primer campo de batalla estratégico de la temporada. Conocer los ocho primeros escollos permitirá a los cuerpos técnicos planificar un calendario que se extenderá desde la primera jornada, a mediados de septiembre, hasta la última, a finales de enero de 2026. A partir de este jueves, las bolas comenzarán a rodar, y con ellas, los sueños y las esperanzas de los aficionados. El objetivo final es levantar la 'Orejona' en Budapest, pero el primer paso, ineludible y decisivo, se da este jueves. La Champions League 2025/26 está a punto de comenzar.