La carta de Nevenka a Jenni Hermoso: "Es vergonzoso observar a los que con sus gestos, palabras y silencios ensalzan y defienden el machismo"

Nevenka Fernández, concejal de Hacienda de Ponferrada, hizo historia a principios de los 2000 al ser la primera mujer en obtener una condena por acoso sexual de un político, específicamente de su entonces jefe, Ismael Álvarez, quien era el alcalde de Ponferrada en 2001. Nevenka no solo fue víctima del acoso por parte de su superior, sino que también enfrentó la desafortunada realidad de que una parte de la sociedad ponferradina la culpó y revictimizó, desmintiendo su testimonio.

Ahora, en respuesta al caso de Jenni Hermoso, quien ha sufrido un beso no consentido por parte de Luis Rubiales, la exconcejala ha sentido la necesidad de enviar una carta de apoyo a la futbolista. En esta carta, difundida a través de Newtral, ha expresado su admiración por la valentía de Jenni y agradecido a sus compañeras de equipo por el apoyo brindado desde el primer día: "Toda mi admiración para ti, Jenni Hermoso, por tu valentía, y para todas tus compañeras por apoyarte desde el primer día, eso también requiere mucho valor e integridad. Estos días he sentido mucha empatía y deseaba enviaros un poco de luz".

Nevenka también ha subrayado que queda un largo camino por recorrer para que la sociedad española comprenda la gravedad de los abusos contra la libertad, los cuerpos y, en última instancia, la dignidad de las personas. También ha destacado que se ha progresado en este aspecto y "que hay una España que ha comprendido que no podemos continuar diciendo que está bien lo que está mal, que no podemos continuar mirando de lado o al lado contrario, señalando a las víctimas en vez de a los que abusan, y en esa España, en realidad, de la que nunca me fui, hay un montón de gente que ha gritado y seguirá gritando que no estáis solas".

La carta finaliza agradeciendo que las jugadoras no se hayan quedado calladas, por todas las que no pueden hacerlo o no son escuchadas, junto con el hashtag "#SeAcabó".

"La sociedad feminista que ahora somos le debe mucho a Nevenka"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha elogiado la carta de Nevenka en un tuit, reconociendo su lucha y recordando que gracias a mujeres como ella, hoy prevalece la consigna de "solo sí es sí" y que las víctimas no están solas.

Montero ha destacado que Nevenka enfrentó "la peor reacción machista" y tuvo que enfrentarse a una cultura de la violación arraigada en su denuncia contra el exalcalde de Ponferrada: "Nevenka vivió en primera persona la peor reacción machista cuando denunció la violencia sexual que sufría. Tuvo que enfrentarse a una poderosa y mayoritaria cultura de la violación que ayer y hoy culpabiliza y cuestiona a la víctima y protege al agresor".