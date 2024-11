Hace algunas semanas, la cantante y compositora británica con raíces albanas Dua Lipa, compartió para MTV Reino Unido la receta de que aseguraba, es su bebida favorita. Al público general le resultó de lo más chocante, e incluso muchos lo tacharon de 'desagradable', pero de todas formas personas de todo el mundo han tratado de replicarla y darle una oportunidad.

Ciertamente, se trata de un 'brebaje' un tanto excéntrico, al estilo de aquellos sketches de humor que publicitaban auténticas aberraciones gastronómicas como el 'choriflan' (un flan con un chorizo clavado como un monolito en el centro de una rotonda) o el 'pescalate' (un 'snack' simple: un pescado cubierto de chocolate fondant). Y es que la creación de Dua Lipa no está tan lejos de estas bromas, aunque ella afirma que le encanta.

A lo largo de la historia, Coca-Cola ha ido lanzando al mercado variaciones de su bebida de cola más conocida con aromas a cientos de añadidos distintos. Algunos, como la cola con vainilla o la cola con cereza, llegaron para quedarse porque tuvieron una buena acogida. Otros, como la cola con sabor a 'bacon', se quedaron en un simple intento de innovación.

Sabores de refresco UNSPLASH (Crystal Jo)

De hecho, al comienzo de la marca, esta bebida de cola se solía servir en las cafeterías de Estados Unidos en un vaso alto, coronado con una gran bola de helado de vainilla. Esto generaba mucha espuma densa debido a la mezcla de un producto carbonatado con otro cremoso. Pero la receta de la cantante británica no es dulce, sino ácida y un poco picante.

¿Coca-Cola con qué? Este es el 'brebaje' favorito de Dua Lipa que todo el mundo está probando

Hoy en día la bebida de cola más famosa del mundo se utiliza como base para crear todo tipo de mezclas, estando incluso presente en algunas de las preparaciones más famosas de la coctelería. Un concepto que se está popularizando mucho es el de los 'mocktails' ("cóctel virgen"), preparaciones complejas del mismo estilo, pero sin alcohol, algunas de ellas realmente sanas.

Existen casi tantos cócteles y mezclas como personas o locales de restauración en el mundo, algunos de ellos tan importantes que han pasado a ser parte del sello distintivo de un negocio. Otras elaboraciones, sin embargo, se preparan secretamente en casa y no se comparten más que con las personas de confianza. Es el caso de este 'brebaje' creado por Dua Lipa.

Dua Lipa con un diseño de Alejandre, una de las firmas candidatas al premio Allianz EGO Confidence in Fashion de la MBFW Alejandre

La británica, que ha acumula en su estantería tres Premios Grammy a pesar de haber comenzado su carrera recientemente, decidió compartir con el mundo la receta de su bebida favorita, que se prepara ella misma en casa, pero que al público general no parece haberle agradado mucho. Se trata de una mezcla un tanto inusual de Coca-Cola light con jugo de pepinillos y jalapeños.

Muchos han sido los usuarios de las redes sociales que han corrido a tratar de preparar este 'mejunje' por su cuenta como Dua Lipa y grabar sus reacciones. Al mezclar la soda carbonatada con el líquido de salmuera de los pepinillos, se forma una espuma densa. La cantante añadía además algunas rodajas de este encurtido por encima, que se quedaban flotando sobre la esta.

Y como toque final, otro poco de líquido de los jalapeños en conserva, para darle unas trazas picantes al final, además de una buena cantidad de hielo para que se mantenga fresca. La 'influencer' española de gastronomía Marta Boukie (@boukie_) se animó a probarlo, pero quedó completamente desencantada con el resultado final.

Aunque no añadió los hielos, el producto resultante fue prácticamente el mismo: "Sabe a McDonald's", fue su primera impresión. Después de darle un par de tragos más para seguir probándolo, su conclusión fue muy clara: "No puedes beberte un vaso entero de esto, no está bueno, es horrible". Terminaba la cata cuestionándose seriamente el sentido del gusto de Dua Lipa.