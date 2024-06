Dos jóvenes españolas relatan su experiencia en Burdeos: "Jamás nos hemos sentido tan inseguras"

Dos jóvenes españolas han compartido en redes sociales su angustiosa experiencia durante un viaje a Burdeos, Francia, donde aseguran haber sido "acosadas" por hombres que, según afirman, las siguieron por las calles de la ciudad. Lo han contado en un video publicado en TikTok, donde relatan cómo tuvieron que refugiarse en un bar para evitar ser acosadas, entre otros momentos.

"Os recomiendo que si sois mujeres, no vengáis, y menos solas", comienzan diciendo. "Mira que hemos viajado a sitios y jamás nos hemos sentido tan inseguras como aquí. Son las diez de la noche y estamos yendo al hotel", siguen, mencionando que les llegó incluso a perseguir un hombre con pasamontañas.

Según el testimonio de las jóvenes, el acoso fue tan serio que, incluso después de refugiarse en el establecimiento, los acosadores se colocaron cerca de su mesa. Fueron otros clientes del bar quienes intervinieron para pedir a los acosadores que las dejaran en paz. "Han tenido que decirles los muchachos y las muchachas que por favor se fueran y que nos dejaran en paz", cuentan.

"A mi no me tienen que tocar, no me tienen que seguir, no me tienen que acosar, lleve la ropa que lleve, que no estoy en un país tercermundista, estoy en Francia", dice una de las chicas pidiendo respeto. Con el vídeo pretenden que nadie pase "el mal rato" que han tenido que pasar en una única tarde.