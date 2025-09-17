Escapada Rural y Gastronómica a San Agustín de Guadalix (Madrid)

San Agustín del Guadalix es un municipio y localidad de la Comunidad de Madrid, junto a la autovía A-1.

Sin dudas es un lugar privilegiado para poder disfrutar de su entorno y de sus paisajes durante todo el año.

En este municipio se puede hacer senderismo, rutas por sus alrededores para poder contemplar sus cascadas y relajarse durante su estancia en él de una tranquilidad única.

El municipio de San Agustín del Guadalix se ubica al norte de la provincia y de la Comunidad de Madrid, en el área de transición entre la sierra de Guadarrama y la depresión del Tajo. La zona urbana se distribuye en cuatro grandes áreas: el núcleo de San Agustín, la urbanización de Valdelagua y dos núcleos de uso industrial, al norte y al sur del núcleo.

El término municipal es cruzado de norte a sur por el río Guadalix, al que vierten sus aguas (dentro del municipio) por el margen derecho los siguientes arroyos: del Caño, de Fuente Lucas, del Barranco Hondo y de la Fresnera, y por el margen izquierdo los siguientes arroyos: de Monteviejo, de Segoviela y de los Cañitos. Dentro del término municipal, el Guadalix crea las cascadas del Charco del Hervidero.

Fue construida en el siglo XVI, de estilo renacentista purista. Se ubica en el cerro más alto del casco urbano de San Agustín. Se advierten vestigios de que se empezó a construir en el siglo XIV en el solar de otro templo más antiguo. El exterior de la iglesia presenta los muros lisos, de mampostería, con sillares en los ángulos rectos, excepto los muros exteriores de la nave principal que son una combinación de ladrillo y mampostería.

Gastronomía y alojamiento

En la zona de San Agustín de Guadalix se encuentra un lugar espectacular para desde este recinto poder pasar un fin de semana y disfrutar de su alta gastronomía y su excelente hotel, desde donde se puede desplazar a visitar el encantador municipio de San Agustín de Guadalix y de sus lugares más interesantes.

Casa José Díaz

El tesoro gastronómico y de relax a sólo 25 minutos de Madrid

¿Buscas una escapada que combine gastronomía de autor, descanso total y una ubicación privilegiada? A tan solo 25 minutos de Madrid, existe un rincón que lo tiene todo: el Restaurante Hotel Casa José Díaz, un lugar ideal para quienes desean desconectar del estrés diario, disfrutar de la mejor cocina tradicional con toques modernos y descansar en un hotel rural con encanto y todas las comodidades.

Ubicado estratégicamente vía San Agustín de Guadalix, justo en la carretera A1, salida 30, Km 30.5, al norte de Madrid, este enclave sorprende por su fácil acceso, su entorno natural y su atmósfera acogedora.

Un lugar que enamora los sentidos

Casa José Díaz no es solo un restaurante ni simplemente un hotel rural: es una experiencia completa, donde el amor por la buena mesa y la hospitalidad se sienten en cada rincón. Nada más cruzar sus puertas, el visitante se ve envuelto en un ambiente cálido y familiar, donde cada detalle ha sido pensado para que te sientas como en casa.

El corazón del complejo es su restaurante de cocina tradicional, una propuesta gastronómica basada en productos locales, frescos y de temporada, preparados con mimo y maestría. La carta ofrece una fusión perfecta entre tradición y creatividad, con platos como sus carnes a la brasa, guisos con sabor a hogar y postres artesanales que evocan lo mejor de la cocina de siempre.

Todo ello maridado con una selecta bodega de vinos nacionales e internacionales, en un ambiente ideal tanto para comidas como para reuniones familiares, celebraciones o encuentros de empresa.

Después de una comida excepcional, nada mejor que disfrutar de una noche de descanso en sus habitaciones confortables, tranquilas y decoradas con estilo rural-moderno. Cada estancia ha sido pensada para ofrecer comodidad, silencio y relax, a solo unos minutos del bullicio de la capital.

El hotel también cuenta con espacios ideales para eventos, bodas íntimas, celebraciones familiares o reuniones corporativas, todo en un entorno natural privilegiado y con parking gratuito para mayor comodidad.

Escápate a Casa José Díaz: Desconexión, sabor y bienestar en un solo lugar Casa José Díaz es el destino perfecto para una escapada cerca de Madrid, una comida que se convierte en experiencia, o una noche de descanso en un entorno único. Si buscas un lugar que combine gastronomía de calidad, ambiente acogedor y acceso fácil desde la A1, ya lo has encontrado.

Te esperamos con los brazos abiertos, a solo 25 minutos de Madrid.

Casa José Díaz … Un lugar con encanto.