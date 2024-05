Una española que vive en Buenos Aires expone las cosas que en España son de ricos y en Argentina no

Una española que vive en Buenos Aires ha generado interés en redes sociales al compartir su perspectiva sobre las diferencias en el coste de vida entre España y Argentina. En uno de sus vídeos, la joven expone cómo ciertos bienes y servicios que en España son considerados de lujo, en Argentina resultan mucho más accesibles. "Esta es mi opinión", aclara en la descripción del vídeo para anticiparse a posibles críticas.

María, como se llama la protagonista del vídeo, explica que su experiencia está basada en una clase media alta, lo que significa que no se trata ni de una situación de abundancia ni de escasez extrema. El primer punto que aborda es la posesión de un vehículo propio. Según María, en Argentina es más fácil tener un coche debido a la menor regulación del estado de seguridad de los vehículos y a los precios más bajos en el mercado libre en comparación con España. "Siento que hay muchas más personas de un nivel socioeconómico mediano-alto que tengan coche, sobre todo jóvenes", afirma.

Otro aspecto que destaca María es el precio de los servicios de transporte como Uber. Ella señala que en Argentina los viajes en Uber son significativamente más baratos que en España. "Coger un Uber en España es de base diez euros y aquí para llegar a esos diez euros te vas a zona norte y vuelves", comenta en su video.

María también aborda el coste de los servicios de belleza, comparando las peluquerías de ambos países. "La peluquería en España es un descontrol", declara, recordando ocasiones en las que ha llegado a gastar hasta 200 euros. En contraste, asegura que en Argentina los servicios de peluquería son mucho más económicos.

Por último, María menciona el precio del teatro como otra diferencia notable. Según ella, Argentina tiene una cultura teatral más accesible y diversa, lo cual facilita que más personas puedan disfrutar de esta forma de arte. "En Argentina hay una cultura mucho más grande en lo que al teatro respecta y es una maravilla, tienes un millón de ofertas. La verdad es que en esto nos ganan por goleada", afirma.

El vídeo de María ha alcanzado casi medio millón de reproducciones y ha generado un intenso debate entre los usuarios sobre la relación entre el coste de vida y los salarios en ambos países. Uno de los usuarios se ha mostrado en desacuerdo con lo referido al teatro, asegurando que en España "es muy barato, a no ser que vayas a ver el rey león en gran vía en Madrid, hay obras de teatro hasta por 2€ la entrada, casi todas no superan los 20€". Otro, escribía: "No es que sea más barato, es que al tipo de cambio que tenemos se te hace que es barato".

En una primera parte, la joven ya había hecho referencia a otras cosas que considera más "asequibles" allí que en España. Entre ellas, la manicura, hacerse las pestañas, las cejas e incluso otros tratamientos estéticos como intervenciones o retoques. "Aquí con un trabajo medio puedes acceder a este tipo de privilegios y en España no", decía por aquel entonces.