Goiko amplía la familia Kevin con su nueva Kevin Porker

En el universo de las hamburguesas Goiko hay una leyenda que brilla con luz propia: Kevin Bacon, una burger icónica convertida en símbolo de la marca y adorada por miles de fans. Ahora, la saga más legendaria de Goiko crece con una nueva incorporación como la Kevin Porker, una propuesta que lleva el sello inconfundible de la casa y que estrena un ingrediente nunca antes visto en la carta: el cochinillo. Con esta apuesta, Goiko amplía la familia Kevin, formada por las míticas Kevin Bacon y Kevin Costner; y refuerza su espíritu innovador con un sabor pensado para disfrutar especialmente en esta época del año.

Esta vez, el protagonista es el cochinillo desmenuzado, cocinado a baja temperatura para lograr una textura jugosa y llena de sabor. Se suma a la clásica carne picada de Goiko, y juntos se funden entre pan brioche, cebolla a la plancha, queso cheddar y salsa alioli. El resultado: una burger intensa, equilibrada y llena de matices que hace honor al estilo “Kevin”, reinterpretando sabores tradicionales con el toque innovador que tanto caracteriza a la marca.

Probar la Kevin Porker se convierte en el plan perfecto para este otoño y estará disponible solo por tiempo limitado, del 15 de octubre al 23 de noviembre de 2025, en todos los locales Goiko (excepto Gluten Free y Aeropuerto de Mallorca), así como en delivery y takeaway.

Con esta nueva creación, Goiko vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar productos icónicos y llevarlos a un terreno diferente sin perder autenticidad. De esta manera, Kevin Porker se suma así a la familia por la que ya pasaron grandes leyendas como Kevin Serrana, Kevin Chingona, Kevin Chick o Kevin Nara; reflejando la filosofía de la marca: arriesgar con combinaciones inesperadas y mantener la calidad de cada ingrediente.

Más de un centenar de locales en 12 años

Goiko es una empresa familiar nacida en un pequeño local de Madrid en el año 2013. Su propósito, señalan desde la firma, es «alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien», y su track record lo refleja. En tan solo 12 años, Goiko cuenta con más de 113 restaurantes en España y ha dado el salto internacional en Andorra. Sus más de 2.000 empleados se mueven por valores únicos como el "buen rollo" y la "disrupción" y "eso convierte a Goiko en el lugar donde dejarse llevar por el placer de las burgers más irresistibles y de mejor calidad para disfrutar del chorreo sin que importe mancharse las manos".