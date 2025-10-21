Baltasar Garzón insiste al CGPJ que está obligado por la ONU a restituirle como juez

Baltasar Garzón se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para insistir en que está obligado a restituirle como magistrado, en base a un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El ex juez reitera al Poder Judicial que este órgano de las Naciones Unidas reconoció, en julio de 2021, que sufrió una triple vulneración de sus derechos fundamentales cuando se le apartó de la Carrera. Una resolución que, defiende, es vinculante y de obligado cumplimiento para el Estado y, por extensión, para el propio CGPJ.

A través de su representación letrada, acusa al órgano de gobierno de los jueces de estar evitando abrir un procedimiento ordinario para rehabilitarte, y, con ello, está reduciendo a un "mero papel mojado carente de más mínimo valor jurídico" el dictamen de la ONU. Lo que, advierte, va "en contra de la doctrina jurisprudencial".

Recuerda, en este sentido, que el comité de Derechos Humanos resolvió que "fue privado de su cargo público", dejando de ser titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sin haber sido sometido a un tribunal "independiente e imparcial"; sin derecho a "doble instancia o apelación", ni "a obtener una resolución no arbitraria y previsible".

En consecuencia, Garzón, que ahora dirige el despacho Ilocad, subraya al CGPJ que tienen la obligación de repararle, autorizando que recupere el cargo de magistrado instructor del que fue privado, por decisión, en su momento, del propio Consejo.

Da este nuevo paso después de que, a principios de mes, el órgano acordarse inadmitir "por carencia manifiesta de fundamento" la petición del exjuez para que se anulase el acuerdo por el que en 2012 decretó su expulsión de la magistratura tras ser inhabilitado por la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados del "caso Gürtel".