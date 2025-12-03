Grassy presenta “Gran Vía”, su nueva línea de joyería inspirada en su emblemático local de Madrid

Grassy ha presentado Gran Vía, una nueva línea de joyería que expresa el savoir faire de la firma. La colección, desarrollada junto a la diseñadora Carmen Mazarrasa, renueva el catálogo de la casa con piezas exclusivas donde la modernidad dialoga con los códigos históricos que han definido su identidad.

Inspirada en los cuatro pilares esenciales de Grassy —la experiencia joyera, la alta relojería, la maestría artesanal y el icónico edificio de Gran Vía 1—, la colección explora elementos del legado de la marca y los reinterpreta en clave contemporánea. “He trabajado sobre los elementos fundamentales de la historia de Grassy para crear piezas icónicas del joyero contemporáneo, pensadas tanto para coleccionistas como para quienes se inician”, señala Mazarrasa.

El punto de partida de esta nueva línea es el histórico local de Gran Vía 1, diseñado en 1953 por el arquitecto Manuel Ambrós Escanellas. El espacio, inspirado en la estética de la relojería —engranajes, geometrías y detalles que evocan la precisión del tiempo—, se conserva casi intacto y se ha convertido en uno de los últimos vestigios comerciales del centro de Madrid. La colección Gran Vía recupera estos códigos para transformarlos en joyas que refuerzan el universo estético de la firma.

La primera entrega incluye sortijas, solitarios de diamantes, pendientes, collares y pulseras, donde destacan texturas arquitectónicas, combinaciones de oro y engastes que reinterpretan la icónica marquesina del edificio. Realizadas en oro gris y oro amarillo de 18 quilates, las piezas combinan el acabado mate característico de Grassy con interiores pulidos que invitan al tacto. La inspiración en la fachada, los volúmenes arquitectónicos y la herencia relojera se integran en diseños íntimos y sofisticados.

Con precios que van desde 795 euros hasta 12.000 euros, Gran Vía inaugura una nueva etapa para Grassy, consolidando su visión de joyería contemporánea sin renunciar a la excelencia artesanal y a sus profundas raíces madrileñas.

Fundada en 1929, Grassy es una de las joyerías más emblemáticas de España. Desde su edificio histórico en el número 1 de la Gran Vía de Madrid, la firma mantiene viva la tradición joyera y la búsqueda de belleza atemporal, combinando innovación con la herencia cultural que define su estilo inconfundible.

Carmen Mazarrasa (Madrid, 1980) es diseñadora y experta en joyería. Su primera colaboración con Grassy fue en 2007 con Florescencia, una serie de 12 collares únicos creados a partir de piedras preciosas del archivo de la casa. En 2010 diseñó Las joyitas de Grassy, una colección destinada al público joven. En 2025 vuelve a la firma para crear la línea Gran Vía.