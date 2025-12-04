¿Hamburguesa de Donuts? Goiko lo vuelve a hacer y recupera su creación más atrevida para esta Navidad

La temporada navideña arranca con un lanzamiento que promete marcar tendencia en el universo gastro. Goiko acaba de presentar su creación más sorprendente: Golden Glaze x Donuts, una burger que une la esencia salada y jugosa de Goiko con el toque dulce y reconocible de Donuts, el icónico clásico que ha acompañado a generaciones.

La Golden Glaze x Donuts reúne en un solo bocado dos mundos totalmente diferentes, elevando el concepto que inspira toda la campaña: Best seller × Best seller. Una combinación de doble carne smash, cheddar fundido, bacon bits, huevo frito y como toque final dos berlinas Donuts glacé. Si ya estaba como estaba, imagínate ahora.

Un clásico de GOIKO que vuelve… por aclamación popular

Esta burger nació en 2018 y, desde entonces, ha regresado año tras año porque la comunidad la pide, la busca y la celebra. Siempre por tiempo limitado, se ha convertido en uno de los bestsellers estacionales de la marca. Este año regresa de nuevo… pero de la mano de Donuts, en una reinterpretación que potencia aquello que la convirtió en un fenómeno desde su primer lanzamiento.

Una colaboración entre dos marcas emblemáticas en España

Esta unión rinde homenaje a aquello que realmente nos hace felices: la buena comida, los sabores que reconocemos al instante y esos caprichos que reservamos para las fechas especiales. Una colaboración que encapsula el espíritu de la Navidad: compartir, celebrar y atreverse con algo que no se parece a nada.

La Golden Glaze x Donuts estará disponible del 24 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en todos los Goiko de España; tanto para disfrutar en sala como en Takeaway, por 15,9 euros. Además, Goiko Gluten Free contará con su propia versión, con una berlina sin gluten diseñada para garantizar que todos los paladares puedan disfrutar de esta propuesta.

Goiko es una empresa familiar nacida en un pequeño local de Madrid en el 2013. Su propósito es «Alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien», y su track record lo refleja. En tan solo 12 años, cuenta con más de 120 restaurantes en España y ha dado el salto internacional en Andorra.