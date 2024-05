Un joven le pide matrimonio a su novia en el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu

Durante el primer concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu, se vivió un emotivo momento. En pleno espectáculo, un joven sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio que se volvió viral en las redes sociales. Este momento especial ocurrió durante la interpretación de la canción 'Love Story'.

Lo que hizo que esta pedida de mano fuera extraordinaria fue el escenario elegido y el contexto en el que se desarrolló. Mientras Taylor Swift entonaba 'he kneeled to the ground' ('él se arrodilló en el suelo'), el joven hizo lo mismo ante su novia. Sacó una cajita de su bolsillo, revelando un anillo y formulando la pregunta clave.

Como las propuestas de matrimonio durante esta conocida canción son comunes en los conciertos de la cantante, dos de sus seguidores permanecieron atentos durante la actuación para ver si encontraban una pareja que se comprometiera en directo. Los enamorados estaban justo detrás de ellos, lo que facilitó capturar el emotivo momento que ya se ha vuelto viral.