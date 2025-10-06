Mickey llena de magia Disney la planta de Pediatría del Hospital de Albacete

La magia de Disneyland París ha llegado este lunes al servicio pediátrico del Hospital General Universitario de Albacete gracias a la visita del albaceteño José Alfaro, actual Embajador de Disneyland París, y de Mickey Mouse. Una jornada inolvidable para los pequeños pacientes del centro sanitario, familiares y trabajadores.

José Alfaro ostenta el cargo de Embajador de Disneyland París desde enero de 2024 y lo continuará desempeñando hasta enero de 2026. Esta figura, creada por el propio Walt Disney, nace hace 60 años como un proyecto para representar a todos sus empleados como portavoces oficiales del resort. Este martes visitarán a los niños ingresados en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Mickey Mouse visita el área de pediatría del Hospital de Albacete con el embajador Disney José Alfaro como anfitrión

Los niños hospitalizados han podido conocer de primera mano al ratón más famoso del mundo y disfrutar junto con él y el embajador albaceteño de una jornada llena de momentos inolvidables. Desde 1991, los personajes de Disneyland Paris han visitado a más de 40.000 niños hospitalizados en toda Europa.

El albaceteño, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado su emoción por poder traer la magia de Disney a su ciudad natal, algo que quería "hacer desde siempre". Y "qué mejor sitio para aportar un poco de magia y un poco de alegría y de felicidad", ha dicho, que la planta pediátrica del Hospital de Albacete.

Junto a los equipos de responsabilidad social corporativa de Disneyland París, que son los Disney Voluntears, decidieron ir al Hospital de Albacete para, además de visitar a niños hospitalizados, apoyar al personal sanitario y darles "ese toque de magia" y de "evasión" de su rutina diaria "de esta forma tan especial".

Cuando Mickey Mouse ha hecho su aparición, los ojos de los niños se han llenado de luz, de emoción y de lágrimas, algo que ha podido constatar el Embajador de Disneyland París, quien ha manifestado que en Disneyland París tienen "la suerte" de recibir a miles de personas cada año, pero "uno de los compromisos" del complejo recreativo "es ir hacia los sitios donde la gente no puede desplazarse", como pueden ser los hospitales.

Mickey Mouse visita el área de pediatría del Hospital de Albacete con el embajador Disney José Alfaro como anfitrión

"Hacemos muchas visitas de hospitales durante todo el año, y para mí era muy importante venir al Hospital General de Albacete, a mi tierra, con mi gente, con mi familia, para aportar esta pequeña dosis de polvo de hadas", ha apuntado el embajador.

Mickey Mouse no solo ha llevado magia y alegría a los pacientes del servicio de Pediatría del Hospital de Albacete, sino que ha aprovechado su visita a la ciudad para dar una vuelta por el parque Abelardo Sánchez, visitar el Pasaje de Lodares o la calle Ancha.

A este emblema de la compañía "le ha encantado" la ciudad de Albacete, asegura el actual Embajador de Disneyland París, quien afirma que para el ratón más famoso del mundo es "un placer estar aquí, sobre todo visitando a los niños y aportando esta pequeña dosis de magia".

José Alfaro ha subrayado que visitas como las de hoy se convierten en una "experiencia inolvidable" para los niños y las familias "en unos momentos en los que la vida a lo mejor te pone un poco a prueba". "Está probado que anima, que te da valor y que te da mucho ánimo", ha apostillado.

Mickey llena de magia la planta de Pediatría del Hospital de Albacete con el embajador Disney José Alfaro como anfitrión

Ha aprovechado estas palabras el embajador albaceteño para poner de ejemplo a películas como 'Buscando a Nemo' y ese "sigue nadando", historias que, según ha incidido, "inspiran" y que "te dan un poco esa fuerza y ese ánimo".

Finalmente, ha invitado a muchos niños a venir al parque y ha dicho que es "un honor y una suerte enorme" poder ser trabajador del parque y embajador. "De pequeño mis amigos me llamaban Mickey Mouse porque me gustaban mucho los dibujos Disney y 20 años después estoy con Mickey Mouse en Albacete", aportando esa magia que "nosotros tenemos tan presente en Disneyland París".