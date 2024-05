¿La peor comida de España? Preguntan a latinoamericanos y lo tienen claro

Mario Colomina, un popular creador de contenido en TikTok, abordó un tema que ha generado bastante debate: la comida española que menos gusta a los latinos en Barcelona. Colomina decidió salir a las calles y preguntar directamente a personas latinas sobre sus impresiones respecto a algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía española.

La paella, uno de los platos más reconocidos de España, recibió críticas mixtas. Una mujer guatemalteca fue clara en su opinión: "La paella. El sabor no sé, no me gusta". En la misma línea, un chico colombiano especificó su desagrado por una variante en particular: "La de marisco". Por otro lado, una mujer chilena destacó la variabilidad en la calidad de las paellas que ha probado: "Aunque ha probado algunas 'que son buenísimas, superricas', otras dejan mucho que desear".

No solo la paella fue objeto de opiniones divididas. Una mujer mexicana comparó la intensidad de los sabores entre la comida mexicana y la española: "Toda la comida mexicana es mejor que la española, tiene más sabor".

Además de la paella, otros platos como la fideuá, la tortilla de patatas, los calçots y las lentejas tampoco fueron bien recibidos por algunos de los entrevistados. Estos platos tradicionales españoles parecen no haber logrado conquistar el paladar de los latinos en Barcelona.

Sin embargo, la conversación no se quedó solo en las críticas. Los entrevistados también aprovecharon para alabar la gastronomía de sus propios países. Entre los platos destacados mencionaron las empanadas, las salchipapas, los tacos y la cazuela de vacuno, mostrando con orgullo la riqueza culinaria de sus naciones de origen.