Un periódico británico lanza esta advertencia a los turistas que piensan viajar a España: "La lluvia no se va por el desagüe"

En un reciente artículo, el periódico británico Daily Mail ha emitido una advertencia a los turistas del Reino Unido sobre las condiciones climáticas adversas que se están experimentando en varias regiones de España, incluyendo Mallorca y Alicante. Este aviso se produce tras episodios de fuertes lluvias e inundaciones que han afectado significativamente a estas zonas, incluyendo el aeropuerto de Palma.

El Daily Mail utilizó un juego de palabras para describir la situación actual: "The rain in Spain does not go down the drain!", que se traduce como "la lluvia en España no se va por el desagüe". El artículo destaca que las inundaciones han golpeado la región de la Costa Blanca, una popular entre los turistas británicos, arrastrando coches por las calles mientras estos se preparan para volar de vacaciones.

El periódico señala que los turistas británicos, quienes esperaban escapar de la lluvia de su país, se han encontrado con condiciones climáticas aún más adversas en España, enfrentándose a aguaceros torrenciales, granizo, fuertes vientos e inundaciones repentinas. Según el Daily Mail, "las inundaciones azotan la región de la Costa Blanca, popular entre los turistas, con corrientes de agua arrastrando coches por las calles... mientras los británicos se preparan para volar por vacaciones".

La situación ha sido especialmente grave en la Comunidad Valenciana, que incluye las provincias de Alicante y Valencia. El Daily Mail informa que "han caído granizos en algunas partes de la Comunidad Valenciana, que incluye las provincias de Alicante y Valencia". Además, en Murcia se ha observado cómo "coches y contenedores 'nadando' por calles que parecían más bien ríos".

El artículo subraya que "la región más afectada ha sido la zona del Levante oriental de España, que incluye Valencia, Benidorm, Alicante y Murcia, una zona popular para los turistas británicos". Estos eventos climáticos adversos coinciden con el inicio de las vacaciones de muchos británicos, quienes buscaban escapar de una primavera decepcionante en el Reino Unido. "Las tormentas llegan en un momento en el que muchos británicos se van de vacaciones para escapar de lo que hasta ahora ha sido una primavera decepcionante".

Finalmente, el Daily Mail concluye con una comparación poco favorable para el clima español esta semana, diciendo que "el clima británico será preferible al que se verá en la Costa Blanca y otras regiones a lo largo de la costa mediterránea oriental de España esta semana". Esta advertencia podría influir en los planes de viaje de muchos turistas británicos que consideran visitar España en los próximos días.