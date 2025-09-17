Pilar Rubio presenta la colección deportiva Tech ST7 para mujeres activas y con estilo

En el año en que celebra su 50 aniversario, la firma gallega Selmark refuerza su apuesta por la innovación, el diseño y el bienestar femenino con el lanzamiento de Tech ST7, una nueva colección cápsula deportiva desarrollada junto a Pilar Rubio, embajadora e impulsora creativa de la marca desde hace más de cinco años.

La colección representa un paso adelante en el sportswear técnico femenino, combinando alto rendimiento con estética cuidada, para responder a las exigencias de mujeres activas que buscan prendas cómodas, versátiles y con personalidad.

“Para mí, entrenar es salud y equilibrio, pero también una forma de expresarme. Esta colección está pensada para mujeres que, como yo, no paran, que necesitan prendas versátiles, cómodas, y con diseño.”, asegura Pilar Rubio, que ha estado directamente implicada en el diseño y desarrollo de las piezas.

Diseño técnico con alma femenina

La colección Tech ST7 está compuesta por 13 prendas clave: sujetadores deportivos de alta sujeción, tops funcionales, leggings largos y piratas con doble cintura, chaquetas impermeables ligeras y un bañador técnico resistente al cloro que une estilo y funcionalidad para el entrenamiento en agua.

Entre las piezas más destacadas están un vestido técnico 2 en 1 con mono interior, pensado para deportes como el golf o el pádel, y un poncho deportivo impermeable y transpirable. Todas las prendas están disponibles en tallas de la S a la XL, adaptándose a diferentes siluetas y estilos de vida.

La paleta cromática -negro carbón, azul profundo y verde bosque- apuesta por la atemporalidad, la sofisticación y la fuerza visual, permitiendo crear looks coherentes tanto para el entrenamiento como para el día a día.

Deporte con actitud: rendimiento y estilo en equilibrio

“El deporte no es solo un desafío físico, es una actitud que se lleva dentro. Con esta colección quería reflejar esa fuerza y determinación que todas tenemos, esa capacidad de afrontar cualquier reto con estilo y seguridad. Selmark y yo hemos creado Tech ST7 como un homenaje a esa energía imparable, para que cada mujer se sienta capaz de conquistar lo que se proponga, siempre con comodidad y elegancia”, explica la presentadora.

A su vez, la directora creativa de Selmark, Virginia M. Rovelli, ha subrayado el valor de la colaboración: “Trabajar con Pilar siempre es un placer, no solo por la pasión, profesionalidad y mimo que pone en cada proyecto, sino porque es una gran deportista. Ella prueba personalmente las prendas, siente cada costura, sabe cuándo hay que modificar un patrón o mejorar un corte. Es una suerte contar con alguien tan exigente y comprometida”.

Materiales de alto rendimiento y diseño ergonómico

Fiel a la filosofía de la marca -“hecha por mujeres, para mujeres-, la colección utiliza tejidos inteligentes de alto rendimiento, pensados para resistir entrenamientos exigentes sin perder forma ni comodidad. Destacan las costuras planas, cortes estratégicos y materiales de rápida recuperación que actúan como una segunda piel.

Además de las prendas deportivas, la cápsula incluye accesorios esenciales como calzado técnico ultra ligero con tejido Flyknit sin costuras, portamóvil con bolsillo y cinta ajustable, y un bolso deportivo versátil y funcional.

Un estilo de vida activo, reflejado en cada diseño

Pilar Rubio, madre de cuatro hijos y apasionada del deporte, comparte cómo logra compaginar su rutina diaria con el entrenamiento, algo fundamental también en la creación de Tech ST7: “Entreno 4 días a la semana. Afortunadamente aprovecho cuando los niños están en el cole. Me levanto a las 6, 6:30h y al colegio. Así puedo organizarme: entrenar, estudiar, trabajar… siempre falta tiempo es verdad pero a veces lo intento sacar. Cuando no entrenas el cuerpo lo nota y se refleja en tu día a día. Es súper importante estar cómoda a la hora de entrenar, por eso todas las prendas de Selmark están diseñadas para que sean súper cómodas y con funcionalidad extrema”.