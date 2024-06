La reacción viral de un hombre después de su trasplante capilar: "Parezco Quasimodo"

Agu Ortiz es un joven que recientemente se ha sometido a una operación de implante capilar. Ortiz ha documentado toda su experiencia con la cirugía capilar en una serie de vídeos divididos en capítulos. Estos vídeos, publicados en su cuenta de Instagram donde acumula más de 17.000 seguidores, detallan cada paso del proceso, desde la preparación para la cirugía hasta los días de recuperación. Actualmente se encuentra recuperándose del postoperatorio, y es que tras la cirugía ha desarrollado un edema que ha mostrado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El edema es una hinchazón causada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero comúnmente afecta las extremidades, los pies, los tobillos y la cara. En el caso de Ortiz, este líquido se ha acumulado principalmente en la zona facial, resultando en una notable hinchazón. El edema puede ser el resultado de diversas causas, entre ellas, una cirugía reciente, como es el caso de Agu, donde el trauma de la operación y la anestesia pueden contribuir a la retención de líquidos en los tejidos.

En su vídeo, Ortiz explica: “Este es mi aspecto 72 horas después de la operación, ¿vale? Como podéis observar, ya la anestesia ha ido bajando poquito a poco y la hinchazón se concentra en la zona de la cara, ¿vale? En los ojos, pómulos, párpados, poco a poco irá descendiendo hasta que se supone que la elimino a través de la orina”. Este proceso es típico del edema postoperatorio, donde la hinchazón puede moverse y variar en intensidad antes de ser gradualmente eliminada por el cuerpo.

Aunque el edema puede resultar incómodo debido a la sensación de hinchazón y la alteración en la apariencia física, no siempre está asociado con dolor. En el caso de Agu Ortiz, parece estar afrontándolo con humor, comparando su aspecto con el de Quasimodo o el de un sicario. El joven ha querido tranquilizar a sus seguidores aclarando que se encuentra bien: “Lo importante, no me duele nada y nos estamos echando unas risas”, ha expresado.