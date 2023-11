Las redes recuperan un visionario tweet que publicó Pedro Sánchez en 2014 sobre el Gobierno: “¡Qué bien te defines!"

En las últimas horas, un tweet del año 2014 del actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha resurgido en las redes sociales y se ha vuelto viral, generando fuertes críticas. En el mensaje, Sánchez escribió: "Tenemos un Presidente agotado en un Gobierno cuyo proyecto es mantenerse en el poder a cualquier precio".

La ironía de este antiguo mensaje ha cobrado nueva relevancia, ya que muchos ciudadanos lo interpretan como una predicción exacta de la situación política actual. Las críticas se centran en la decisión del PSOE de aceptar una amnistía para los políticos catalanes, lo que ha llevado a una serie de protestas sociales que ya han alcanzado su tercer día consecutivo.

En las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Entre ellos se encuentran expresiones como "¿Y este disparo al pie?", "Has definido tu actitud a la perfección" y "No se le puede decir que no es un adelantado, en 2014 veía el 2023". La controversia parece estar lejos de disiparse, dejando a España en un momento político crucial y tenso.

En medio de las manifestaciones, los ciudadanos expresan su descontento con el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes. Carteles, pancartas y folletos inundan las calles, reflejando la indignación de la población y su preocupación por el rumbo político del país.

Anoche, alrededor de 8.000 personas se congregaron cerca de la sede socialista en una de las mayores concentraciones de protesta hasta el momento. Las demandas de los manifestantes se centran en la revocación del pacto con los independentistas y una mayor transparencia en las decisiones del Gobierno.