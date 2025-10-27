Siga el foro "Reflexiones desde la justicia" de La Razón

Durante los últimos meses, el Poder Judicial se sitúa en el foco de la actualidad informativa y política de nuestro país. El incremento de los procesos judiciales, los casos que han salpicado a la familia del presidente del Gobierno y a varios miembros de su grupo de confianza en el Gobierno, los continuos mensajes del Ejecutivo, incluso de la Unión Europea, sembrando dudas sobre la independencia de los jueces, las tensiones en torno al papel del fiscal general, los constantes intentos del Gobierno de reformar de la Carta Magna, la ley de amnistía...

En este contexto, La Razón celebra en su sede el foro "Reflexiones desde la Justicia". El acto dará comienzo a las 19:20 horas y será presentado por el director Francisco Marhuenda

A continuación, la subdirectora del diario Carmen Morodo será la encargada de dar paso y moderar la mesa redonda, en la que participarán Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo; Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional; María Jesús del Barco, magistrada decana de los Juzgados de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura; Ángel Juanes, exvicepresidente del Tribunal Supremo; Alejandro Abascal, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado; María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional; José María Fernández Seijo, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado; e Isabel Winkels, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y abogada.