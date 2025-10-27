Acceso

Real Betis - Atlético de Madrid, en directo hoy: jornada 10 de LaLiga EA Sports

Los rojiblancos quieren aprovechar el tropiezo del Barcelona para acercarse a la segunda posición

Thiago Almada of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and CA Osasuna at Riyadh Air Metropolitano stadium on October 18, 2025 in Madrid, Spain. AFP7 18/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Atletico de Madrid v CA Osasuna - La Liga EA SportsAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Gabriel Moreira
Johnny Cardoso completa al Atlético de Madrid

Simeone cuenta por fin con el estadounidense para enfrentarse al Betis, su antiguo equipo. Y es que Johnny Cardoso sólo ha podido jugar los tres primeros partidos de Liga este curso por una lesión de tobillo.

Se trata de uno de los fichajes más importantes de esta temporada, y el técnico argentino podrá contar con él a partir de ahora. Habrá que ver si finalmente cuenta con minutos en el día de hoy o lo reserva para siguientes encuentros.

Puedes leer más sobre la noticia accediendo aquí.

Tres puntos vitales para los rojiblancos

El Atlético de Madrid llega al encuentro con la necesidad de recortar distancias con el F.C. Barcelona, que tropezó ayer contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Se trata de una oportunidad perfecta para seguir en las aspiraciones por la liga y reducir distancias con uno de sus rivales directos.

¡Muy buenas tardes a todos!

Bienvenidos a la retransmisión de este Real Betis - Atlético de Madrid de la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos cerrarán la jornada en este partido de lunes con mucho en juego.

