Real Betis - Atlético de Madrid, en directo hoy: jornada 10 de LaLiga EA Sports

Simeone cuenta por fin con el estadounidense para enfrentarse al Betis, su antiguo equipo. Y es que Johnny Cardoso sólo ha podido jugar los tres primeros partidos de Liga este curso por una lesión de tobillo.

Se trata de uno de los fichajes más importantes de esta temporada, y el técnico argentino podrá contar con él a partir de ahora. Habrá que ver si finalmente cuenta con minutos en el día de hoy o lo reserva para siguientes encuentros.

Puedes leer más sobre la noticia accediendo aquí.