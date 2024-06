La surrealista conversación entre un extranjero y su casera española: "¿Hacer balconing? Vale, pues ponemos aquí una madera"

Ben (@benhardningevans), un popular creador de contenido inglés radicado en Barcelona, se ha vuelto viral después de mostrar un divertido intento de comunicación con una señora mayor española, que terminó en una hilarante confusión. El vídeo ha captado la atención de más de 1,1 millones de espectadores y ha recibido 142.000 "me gusta" en la plataforma.

En la grabación Ben intenta desesperadamente hacer entender a la señora mayor que necesita utilizar la lavadora. Debido a la barrera del idioma, Ben recurre a gestos exagerados y sonidos para explicar su necesidad. Sin embargo, la señora interpreta erróneamente los gestos, pensando que Ben le está preguntando sobre cómo realizar "balconing", mientras ambos se encuentran en la azotea con vista a la piscina.

Los diálogos que siguieron fueron aún más cómicos: "¿Hacer balconing? Vale, pues ponemos aquí una madera", respondió la señora, confundiendo aún más a Ben. Los usuarios de redes sociales encontraron la interacción sumamente divertida, a pesar de la frustración evidente de Ben por no ser comprendido.

Persistente en su intento de hacerse entender, Ben continúa con sus gestos de centrifugado, a lo que la señora, entre risas, responde: "¿Un helicóptero? Vale, pues te lo ponemos aquí en la espalda". Finalmente, la señora abandona la escena sin haber entendido la verdadera intención de Ben, concluyendo con un resignado: "No entiendes nada. Oh my god. Mira, qué casa más bonita".