Moreno critica que el cierre total de la actividad ha sido “excesivamente precipitado”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido hoy el tercer encuentro telemático con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y con el resto de presidentes autonómicos y no ha ocultado su malestar con la decisión de parar la actividad productiva para intentar frenar el coronavirus. No es una cuestión “de fondo”, ha aclarado Moreno, sino “de forma” porque, a su juicio, es una medida “excesivamente precipitada”. En su opinión, los presidentes autonómicos debieron opinar sobre este asunto el sábado y no hoy, para “contrastar” visiones y fijar de una mejor manera una posición común. Ahora, muchos empresarios se enfrentan a dificultades, como la protección del material de obra, y “para eso se necesita tiempo”. Junto a ello, ha puesto como ejemplo que muchos almacenes tienen “envíos pendientes” y no tienen capacidad de reacción de cara el lunes, cuando entra en vigor el parón de las actividades no esenciales. “Hay sectores que no pueden parar sin un mínimo de planificación”, ha insistido.

En cuanto al pico de contagios, ha admitido que no existe unanimidad entre los expertos sobre cuándo se podrá alcanzar, aunque ha asegurado que en Andalucía podría producirse “en diez días”. Ante este escenario, la Junta quiere anticiparse, por lo que mañana aprobará en el Consejo de Gobierno el primero de los planes de contingencia, pensado para atender a 9.000 afectados por Covid-19. Aunque no se ha llegado a esta cifra -actualmente hay 4.682 contagiados-, el Gobierno andaluz lo activa ya “por responsabilidad”. ¿Qué implica esta planificación? Que los hospitales públicos dispongan de 7.750 camas, tres veces más de las que hay ocupadas actualmente. También 1.030 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cinco veces más de las que existen ahora.

Además, el Consejo de Gobierno aprobará un “potente” paquete de medidas sociales, como la extensión de la garantía alimentaria y la renta mínima, con el objetivo de “apoyar a las familias que peor lo están pasando”. Junto a ello, ha anunciado que se va a empezar a habilitar como hospital de campaña la ciudad deportiva de Carranque, en Málaga, la provincia andaluza más azotada por el Covid-19. Los dos pabellones, con capacidad para casi 400 camas, se abrirían solo si se alcanzan los 15.000 pacientes en Andalucía, pero “los adecuamos ya para anticiparnos”. Moreno también ha agradecido a la cadena Ilunion la cesión del hotel Alcora, en Sevilla, para acoger a los ancianos que enferman en residencias. Este establecimiento hotelero pone a disposición de la Junta más de cien camas y, en breve, también ofrecerá su hotel de Málaga. “No vamos a permitir que el coronavirus nos atropelle”, ha señalado.

Al presidente andaluz le preocupa la escasez de material de protección en los hospitales, por lo que ha exigido al Gobierno central que redoble sus esfuerzos en este sentido. Ha aludido a los “escudos” en esta batalla, como mascarillas, guantes y batas; y a las “armas”, las pruebas de detección rápida que “sean fiables y nos permitan hacer más de lo que ya hacemos”. En este sentido, ha informado de que ya está en las instalaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pedido de más de 400.000 mascarillas, compradas en China, que se unirán al millón que llegará mañana.

También ha querido Moreno lanzar un mensaje de tranquilidad a los andaluces y ha aplaudido el cumplimiento de las medidas de confinamiento, un “ejemplo para toda España”. En este punto, ha recordado que los casos de coronavirus en la comunidad autónoma suponen el 6 por ciento del total, todo ello a pesar de que la población andaluza es el 20 por ciento de la española. Los casi 200 pacientes ingresados en la UCI constituyen el 4 por ciento del total y los fallecidos el 3 por ciento. “No es un consuelo, pero da la medida de que lo que estamos haciendo está funcionando”, ha remarcado.