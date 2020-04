Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Martes, 21 de abril

12:34 - COAG denuncia que se ha disparado la especulación en el mercado del aceite

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado hoy las prácticas especulativas que se están dando en el mercado del aceite de oliva, acentuadas con la situación de estado de alarma por la crisis sanitaria por coronavirus.

12:30 - Adelante reclama a la Junta un plan de rescate sostenible para el turismo

Adelante Andalucía ha lanzado un paquete de propuestas a la Junta que considera deben ser recogidas en el diseño de un rescate sostenible y concienzudo con el medio ambiente del sector turístico ante “los previsibles y brutales problemas económicos a los que se enfrenta por la crisis del Covid-19”.

12:23 - Salud hará PCR a los pacientes con cirugía y recuperará urgencias en Atención Primaria tras descenso casos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se propone, dentro de la recuperación de la actividad hospitalaria y de Atención Primaria ante “el descenso de casos por Covid-19”, que “a todos los pacientes con cirugía programada se les debe realizar PCR previa al ingreso”, que se marca hacer 24-48 horas antes de la intervención, mientras que contempla “como opcional” los test rápidos. En el caso de la Atención Primaria, uno de los objetivos de Salud es “restablecer la atención a urgencias y emergencias en los centros de salud”.

12:06 - Andalucía propone que repetir curso sea “excepcional” tras agotar las medidas ordinarias de refuerzo

La Consejería de Educación y Deporte ha enviado a la comunidad educativa el borrador de una instrucción con el objeto de determinar las medidas necesarias para la “flexibilización” de la intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020 en los centros educativos de Andalucía ante la suspensión de la actividad presencial por el Covid-19, y en la que se propone que repetir curso “sea excepcional” tras “haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno”.

11:48 - Granada pierde el 12 % de su tejido empresarial en primera quincena de crisis

Granada ha perdido el 11,7 % de su tejido empresarial durante las dos primeras semanas del estado de alarma por el COVID-19, una quincena en la que más de 3.400 firmas han cerrado o paralizado por completo su actividad, cifras que convierten a la provincia en la tercera más perjudicada del país.

11:37 - Hoteleros piden “ser realistas” pese a la apertura progresiva en verano: “No salvará el turismo”

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha valorado este martes la propuesta anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre una apertura “progresiva” de establecimientos hoteleros y de restauración de cara a este próximo verano, mientras que ha pedido “ser realistas” dado que esta medida “no salvará el turismo” de este año.

11:32 - FAMP considera que uso de superávit es la mejor noticia para el municipalismo

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado que la posibilidad de usar el superávit de los ayuntamientos para superar la crisis de coronavirus “es la mejor noticia para el municipalismo desde que se inició el confinamiento”.

11:28 - La Junta dicta una instrucción para la “flexibililización” de la intervención docente en el tercer trimestre

La Consejería de Educación y Deporte ha enviado a la comunidad educativa el borrador de una instrucción con el objeto de determinar las medidas educativas necesarias para la "flexibilización" de la intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020 en los centros educativos de Andalucía ante la suspensión de la actividad lectiva presencial por el Covid-19.

11:18 - Andalucía suma 134 contagios y cuatro fallecidos, menor cifra diaria de muertes desde el 19 de marzo

Andalucía alcanza los 11.689 contagiados por coronavirus, 134 más en 24 horas, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, que señalan que los fallecidos en la comunidad autónoma son ya 1.017, sólo cuatro más en relación al lunes, el menor incremento diario desde el pasado 19 de marzo.

10:56 - La Junta podrá seleccionar de urgencia interinos con ofertas de 24 horas y llamadas de teléfono

La Junta de Andalucía ha diseñado unas bases para la contratación de personal funcionario interino y laboral temporal en el marco de la actual emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 que contemplan la publicación de ofertas con un plazo máximo de presentación de solicitudes de 24 horas, y llamadas de teléfono desde la Administración autonómica para seleccionar a los candidatos.

10:47 - Los viajes no imprescindibles a países UE o del espacio Schengen seguirán restringidos hasta el 15 de mayo

El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de mayo.

10:38 - Moreno apuesta por abrir “de manera progresiva” hoteles y restaurantes este verano con “garantías”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este martes por ir abriendo “de manera progresiva” establecimientos hoteleros y de restauración cumpliendo con las máximas garantías de seguridad, distanciamiento y limpieza, al tiempo que ha señalado la posibilidad de reabrir las playas aunque “limitando el aforo”. “Este verano no va a ser igual que el anterior”, ha advertido.

10:25 - Asaja cifra en 400.000 toneladas el stock de enlace para la proxima campaña de comercialización de aceite de oliva

Asaja Jaén ha cifrado en 400.000 toneladas el stock de enlace para la próxima campaña de comercialización de aceite de oliva, una cantidad que, según el gerente y portavoz de esta organización agraria, es “más que suficiente”. Según los datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), en el último mes de marzo la producción fue de 12.440 toneladas, con unas salidas de 126.433 y unas existencias totales de 1.186.799.

10:06 - La Junta valora que se establezca un contacto “directo” entre partidos en el Congreso “con luz y taquígrafos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este martes que en el Congreso de los Diputados se vaya a establecer, en el seno de una comisión, un contacto “directo y fluido” entre todos los partidos, con “luz y taquígrafos” para abordar la reconstrucción de España tras la crisis sanitaria del coronavirus.

9:47 - La UME imparte formación a ayuntamientos sobre cómo actuar frente al coronavirus

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha puesto a disposición de los ayuntamientos formación específica impartida por la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la prevención y el control de la infección por coronavirus, según ha comunicado la delegación a través de un comunicado.

9:18 - Los sindicatos aportarán propuestas para planificar la paulatina reincorporación de los empleados públicos

Este lunes se ha celebrado una reunión conjunta de carácter extraordinario de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía y de la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, por videoconferencia. Ya se ha iniciado la reincorporación de altos cargos y personal eventual a sus puestos de trabajo de manera presencial. El resto de empleados públicos que no prestan servicios esenciales no se reincorporarán hasta que no cese el actual estado de alarma. Desde la administración andaluza se ha profundizado en el teletrabajo y el número de empleados públicos con red VPN se ha incrementado un 79,3 por ciento en un mes (desde el 13 de marzo), pasando de 39.000 a 69.900.

9:01 - Fallece una usuaria de una residencia de mayores de El Puerto de Santa María

La Diputación de Cádiz ha informado de que en la noche de este lunes ha fallecido una usuaria de la residencia de mayores El Madrugador, gestionada por el ente supramunicipal y ubicada en la calle Zarza de El Puerto de Santa María. Según ha indicado en una nota, la fallecida, de 79 años, estaba afectada por la Covid-19 y padecía patologías previas.