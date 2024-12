Un acuerdo pesquero que arrastra a 5.000 personas y un centenar de barcos

El acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea para la pesca de arrastre del Mediterráneo, que limita a 27 días de faena al año su actividad, ha sentado como un jarro de agua fría al sector andaluz, que no hace más que acumular recortes y que ve peligrar su ya maltrecha actividad. La medida afectará a un centenar de barcos con base en los puertos de Málaga, Granada y Almería, dejando en la estacada a 5.000 personas entre pescadores, armadores y empleados de la industria auxiliar.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP 71), José María Gallart, aseguró a Efe que este acuerdo trae «más recortes sobre recortes» y agregó que, a pesar de las medidas de compensación previstas, no se recuperará el 100 % de los días perdidos. «Si estábamos cabreados y mosqueados, mucho más lo estamos después de la rueda de prensa del ministro de Agricultura, Luis Planas, al ver como están vendiendo la moto. Es un mal acuerdo. No estamos con las mismas posibilidades de pesca que en 2024, por lo que es un fracaso», señaló. Según Gallart, el ministro Planas sabía de la «línea roja» planteada por el sector, que era no reducir la ya reducida actividad de 2024, y remarcó que será imposible cumplir los requisitos necesarios para llegar a obtener el 100% de las compensaciones. «Con un día de pesca que perdamos, el acuerdo no es bueno», insistió.

En este sentido, recalcó que para llegar a percibir la totalidad de las medidas compensatorias, el 100 % de la flota española del Mediterráneo, por ejemplo, tendría que cambiar la malla a una de 45 o 50 milímetros. «Eso es imposible y no se va a conseguir, y nosotros no podemos permitir un día más de recesión», sostuvo.

Por su parte, la presidenta de Asopesca y de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes), María Ángeles Cayuela, subrayó que el acuerdo es «malo» porque el sector ya venía de un recorte desde hace cinco años que lo había dejado en una «situación límite». «Lo único que pedíamos es un año de transición para administrar, entre comillas, la miseria de días que nos han pasado que teníamos y ahora venden, como si fuese un éxito, que se puede llegar, como mucho, a la miseria de días que tenemos en 2024, cumpliendo las doce medidas que establecen, que son un galimatías y que ya sabemos que no se pueden cumplir». Cayuela señaló que esto ha sido un «fracaso» del Gobierno y del ministro Planas, a pesar de que «nunca ha habido tanta presión» ante la UE.

El acuerdo sobrevoló el Parlamento andaluz, donde se celebraba el Debate sobre el Estado de la Comunidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostró su «apoyo» al sector pesquero ante una medida que le va a afectar «gravemente». «Es un nuevo giro de tuerca», dijo Moreno, además de remarcar que la UE «tiene que ser sensible» con las reivindicaciones de los sectores agrícola y pesquero andaluz y español. Tras asegurar que la Junta «apoyará la voz de todos ellos», instó al Ministerio a poner en marcha «todas las herramientas necesarias para garantizar su viabilidad» y aseguró que el Gobierno central tiene todo su apoyo en estas gestiones. En la misma línea se expresó el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. «Todas las medidas que impedirían ese drástico recorte de días suponen nuevas inversiones en un plazo de tiempo muy pequeño para las que los pescadores, muchos de ellos, no estarán preparados. Es el momento de que el Ministerio dé un paso al frente y active todos los mecanismos posibles para intentar compensar al 100 % estas inversiones», señaló.