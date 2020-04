Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Lunes, 27 de abril

13:15- Adelante critica las “prisas e improvisación” de Moreno sobre la desescalada

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha instado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a apartar la “improvisación y las prisas” en su gestión de la crisis del Covid-19 y a tomar como base de sus decisiones el criterio científico.

13:00- Cs aplaude la ampliación de 10,5 millones en renta mínima que beneficiará a 4.200 familias más

La secretaria del grupo parlamentario de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha aplaudido este lunes la ampliación puesta en marcha por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 10,5 millones de euros en renta mínima y que “beneficiará a 4.200 familias más con menores a cargo y familias monoparentales”.

12:30- Hallan a un huido de un centro de menores tras contactar con enfermos de coronavirus

Un joven que se había fugado de un centro de menores de Cártama (Málaga) en el que se encontraba aislado por haber estado en contacto con personas infectadas por el coronavirus ha sido localizado por la Guardia Civil cuando se disponía a subirse a un tren.

12:20- UGT Andalucía exige que no se permitan nuevos ingresos en residencias

UGT Andalucía ha exigido a la Junta que no permita el ingreso de mayores y personas con discapacidad en los centros a partir de hoy, 27 de abril, alegando que la medida, tomada por el Consejo de Gobierno, pondría en riesgo a los nuevos residentes, según ha comunicado el sindicato.

12:00- Imbroda: “A lo mejor hay vuelta a las aulas o no. Estamos preparados para cualquier opción”

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha expresado este lunes que “a lo mejor hay vuelta a las aulas o no”, pero que, en todo caso, es algo que tienen que decidir las autoridades sanitarias, y la administración andaluza ya cuenta con una planificación para cualquier opción que se plantee.

11:06- La Junta aprueba las bases para conceder subvenciones a investigaciones sobre el Covid-19

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, por valor de 2,95 millones de euros y en régimen de concurrencia no competitiva, a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el coronavirus SARS-COV-2 y la enfermedad Covid-19, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

10:02- Casado exige a Sánchez test masivos y un fondo para las comunidades

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “test masivos” para una desescalada con garantías, un fondo de liquidez para las autonomías similar al que él mismo pide en Europa e inyectar liquidez a las empresas para que no cierren y no se destruya más empleo. “Este Gobierno no tiene plan, no hay nadie al volante”, ha afirmado.

9:29- El ICAS pone en marcha un servicio de asesoramiento al sector cultural

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), pone en marcha este lunes un servicio de asesoramiento al sector cultural sobre las medidas extraordinarias de las administraciones encaminadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria.

9:00- Andalucía vuelve a permitir ingresos en residencias de personas con test negativo

La Junta de Andalucía volverá a permitir a partir de este lunes los ingresos en los centros residenciales de personas mayores, menores tutelados, personas con discapacidad, personas con dependencia y las comunidades terapéuticas gestionadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, aunque para ello exigirán la realización previa de un test PCR y un test rápido con resultado negativo en Covid-19 de la persona que vaya a ingresar, que además será sometida a un aislamiento preventivo durante siete días.