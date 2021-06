España

El portavoz de Cs en Granada tras su dimisión: “Se me cae la cara de vergüenza por la situación”

“Así no se puede”. Con esa frase ha resumido la concejal de Cs en Granada Lucía Garrido la situación insostenible que se está viviendo en el Ayuntamiento, con el atrincheramiento del regidor, Luis Salvador, que se niega a dimitir pese a quedarse en un Gobierno compuesto por solo dos concejales. Garrido ha comparecido en rueda de prensa junto al ya exportavoz municipal de su partido, Manuel Olivares, para anunciar su dimisión de Cs, pero mantendrán sus actas como ediles. Olivares ha señalado que “la solución pasa porque el actual alcalde de Granada dé un paso al lado y sigamos gobernando como hasta ahora”, es decir, con el PP como socio. A las 9.40 de la mañana los seis concejales populares que formaban parte del Gobierno local anunciaban su renuncia a todas sus competencias.

“Se me cae la cara de vergüenza de la situación que estamos atravesando. Tengo pedir perdón a todos los granadinos. Ojalá esto pueda tener una solución”, ha deseado. A preguntas de los periodistas, ha negado que se vaya a afiliar al PP, asegurando que “seguiré trabajando en la oposición”, ha respondido, aunque seguidamente se mostró abierto a formar parte de un Gobierno liderado por el PP. “El futuro es indeterminado. Ahora mismo estoy en estado de shock”, ha respondido la segunda vez que se le ha preguntado por una posible afiliación al PP. Garrido ha abandonado la sala de prensa después de su declaración, dejando solo a su excompañero de partido, que sí ha respondido a las cuestiones planteadas por los medios de comunicación.

En cuanto a un hipotético apoyo a un alcalde del PP, Olivares ha señalado que “sin duda” respaldará la propuesta que presente su hasta esta mañana socio de gobierno en el Ayuntamiento. “Así no se podía seguir”, ha ahondado el edil. “Estábamos en una situación de no retorno”, ha dicho refiriéndose a la “exigencia” de exconcejal popular Sebastián Pérez de que se cumpliera el acuerdo firmado en 2019, que dio la Alcaldía a Cs, con el compromiso de una alternancia a los dos años de legislatura. Ese incumplimiento por parte de Salvador es el que ha detonado el pacto, cuyo futuro es ahora incierto. Tres de los concejales granadinos han pasado a ser no adscritos: dos de Cs este martes, Olivares y Garrido, y Pérez, que abandonó el PP el pasado 26 de mayo.

Ambos concejales han asegurado que “van a seguir trabajando para la ciudad” y que estarían “dispuestos” a formar parte del nuevo equipo de Gobierno que salga de esta crisis, si finalmente un candidato del PP obtuviera los 14 votos necesarios. “Si uno se aferra a un sillón es un error. Las siglas y la ciudad están por encima de los nombres propios”, ha lanzado en referencia a la actitud del todavía alcalde.