Un nuevo bloqueo a la ley del suelo andaluza dificulta que se apruebe este año

Después de meses de peleas parlamentarias desganadas, la reciente primera reunión entre el presidente del Gobierno andaluz, el popular Juanma Moreno, y el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se interpretó como la apertura de una nueva etapa de diálogo entre los dos partidos que lideran, en la que poder alcanzar acuerdos despegados de siglas. Se puso el foco rápido en una de las banderas del Ejecutivo regional, el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que fue tumbada en la Cámara, pero que el Consejo de Gobierno de PP y Cs volvió a remitir a la institución y que ayer sufrió un nuevo bloqueo. «Nos queremos creer que la oferta de diálogo del candidato socialista o del PSOE en Andalucía es cierta, pero es que todavía no hemos visto nada más que palabras, no hemos visto ni un solo hecho que tenga que ver con que esa voluntad sea real», ha lanzado el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, José Antonio Nieto. Sus palabras estaban hiladas a una decisión previa: PSOE y Adelante Andalucía han rechazado en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, que el texto de la LISTA, que no ha sido alterado, entrara en el orden del día del Pleno de la próxima semana, lo que retrasará el inicio del trámite parlamentario de la norma del suelo al menos quince días más, ya que no alcanzaría el plenario hasta el final del presente periodo de sesiones, el 22 de julio, cuando desde el próximo 8 de ese mes ya se podría haber avanzado, según han apuntado fuentes populares. Entre ese último día y el 31 de julio, calculan que hubiera dado tiempo a «elaborar un listado de agentes sociales y a fijar un calendario» que permitiera que la ley estuviera aprobada el 31 diciembre de este año.

A juicio de Nieto, el «problema» ahora no es si el texto normativo saldrá adelante o no, los populares auguran que sí lo hará, sino «cuándo» podrán «empezar a trabajarlo» Por ello, el portavoz del PP en la Cámara regional ha lamentado que no se haya logrado que PSOE-A y Podemos se implicaran para «hacer posible cuanto antes» el trámite parlamentario, pese a que, a su entender, «la sociedad sí tiene claro que la LISTA es una necesidad». En ese sentido, el dirigente popular ha recordado que el proyecto de ley cuenta con un informe unánime favorable del Consejo Consultivo autonómico y con el apoyo del Consejo Municipalista, «presidido precisamente por un alcalde socialista», ha resaltado, además del respaldo de los sindicatos y de la patronal. Nieto ha querido dejar claro que se está retrasando el debate cuando «sí es importante» que la norma «esté aprobada y en vigor antes del 31 de diciembre», porque «hay muchos plazos que dependen» de ello y a la ciudadanía le conviene que «se eliminen incertidumbres sobré qué se puede hacer y cómo se puede hacer un desarrollo urbanístico, para impulsar un proyecto inversor...».

Desde esa óptica, el portavoz del Grupo Popular ha calificado de «injustificable» el «no» del PSOE-A a agilizar el debate en torno a la LISTA, una actitud que, ha dicho, les hace «dudar» de «la vocación de diálogo» y de pacto que «los socialistas quieren transmitir». «Es necesario que tengamos, después de 20 años sufriendo problemas en la ordenación del territorio, una herramienta que permita a Andalucía el desarrollo de su territorio de forma sostenible», ha ahondado, de acuerdo a lo recogido por el partido en una nota, en la que también se advertía de que a «algunos se les empieza a caer la careta». Tras lo sucedido, fuentes del PP-A avisaron de que sólo «con mucho trabajo y agilidad se podría aprobar» la LISTA antes de que acabe el año y no está garantizado.

Del lado del PSOE-A, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha explicado que han votado a favor de que se tramite por la vía de urgencia el proyecto de ley, pero han rechazado «saltarse el Reglamento» de la Cámara para que su debate de totalidad se celebre en el Pleno de la semana que viene, aunque los populares defienden que «por acuerdo unánime» en la Mesa es «posible» hacerlo, dado que «se ha hecho en otras ocasiones». En su primera rueda de prensa tras su nombramiento en el puesto, a raíz del aterrizaje de Espadas en el cuadro de mandos de la formación, Márquez ha reiterado, con todo, que los socialistas están dispuestos a trabajar y ha adelantado que durante la semana se producirán «encuentros en reuniones de trabajo, técnicas y políticas» entre el PSOE-A, el PP-A y el Gobierno andaluz, según ha recogido Ep. Adelante, por su parte, volverá presentar una enmienda a la totalidad contra la ley y Vox desveló «contactos muy amistosos» con la Consejería de Fomento, impulsora de la norma.