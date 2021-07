La Junta de Andalucía niega que baraje un sueldo para los ex presidentes

El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, negó ayer que el Gobierno andaluz vaya a hacer «absolutamente nada» sobre una posible reforma de la ley del Consejo Consultivo que permitiera a los ex presidentes de la Junta cobrar un sueldo público vitalicio.

«No se va a hacer absolutamente nada de eso», zanjó el portavoz, después de que la portavoz del PSOE en el Parlamento, María Márquez, haya confirmado que el propio Bendodo había hecho llegar a su grupo esta propuesta.

Según Márquez, el portavoz de la Junta se lo habría trasladado «por escrito» a la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, durante el debate parlamentario que acogió la comparecencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, en el pleno de la semana pasada.

Aunque Bendodo no entró en más detalles, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, José Antonio Nieto, también negó que la Junta haya planteado esta posibilidad, además de atribuir la noticia a «una filtración cobarde» del PSOE-A, del que dijo que «en varias conversaciones puso el asunto sobre la mesa».

Según Nieto, miembros del PSOE, cuyos nombres no quiso desvelar, le trasladaron la situación del expresidente Rafael Escuredo porque finalizaba su permanencia en el Consejo Consultivo y le propusieron «buscar una solución para garantizar el reconocimiento a los expresidentes en términos parecidos al de otras comunidades».

«No conozco ninguna iniciativa del Gobierno andaluz en esta materia, pero si conozco que en varias conversaciones el grupo socialista puso sobre la mesa este asunto», aseguró Nieto. «Este asunto no es prioritario para el Gobierno andaluz ni para el PP», remarcó el popular, que esgrimió que de aplicarse la reforma «no sería para beneficiar a nadie del PP». Polémica al margen, Nieto precisó que su partido comparte que es «necesario, positivo y obligado» poner en valor la figura de los expresidentes de la Junta, si bien precisó que no se refiere a las compensaciones económicas. «Su reconocimiento no está actualmente bien regulado», añadió.

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, sostuvo que el Gobierno regional «se ha metido en un lío y tiene que salir de él». Según Márquez, su grupo «ni ha estudiado, ni analizado ni se ha detenido a ver a fondo» esta propuesta, puesto que tiene «otras prioridades» que son «las que ocupan y preocupan a los andaluces».

De su lado, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, aseguró que su grupo no apoyará «de ninguna manera» que los expresidentes de la Junta puedan contar con una pensión vitalicia a través del Consejo Consultivo y dijo al Gobierno que «no pierda el tiempo» en llamarles.

La portavoz parlamentaria del grupo de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, expresó su perplejidad por el cambio de opinión del PP sobre los expresidentes de la Junta y aseguró que «le ha bastado» tener un presidente para proponer tengan una pensión vitalicia a través del Consejo Consultivo.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, consideró la propuesta «impresentable e indecente».

El portavoz de Vox argumentó que, en su discurso de investidura, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «habló de cerrar el Consejo Consultivo y después reculó». «Ahora parece que quiere utilizarlo para convertirlo en una fuente de financiación para dar un salario vitalicio a los expresidentes de la Junta de Andalucía», lamentó. Donde sí podría el Gobierno andaluz contar con el apoyo de Vox es en la tramitación de la ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), ya que «hay una buena disposición», según Gavira por parte de la Consejería de Fomento para aceptar las reclamaciones y propuestas de Vox. «Estamos en buena sintonía, pero las conversaciones aún no han cristalizado en nada», dijo el portavoz de Vox, que también celebró que la Junta tenga previsto dar a conocer este mes el resultado de las auditorías del sector instrumental.