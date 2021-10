Más rebajas fiscales en Andalucía frente a las subidas que planea el Gobierno

Frente a la subida de impuestos que planea el Gobierno central –prevé aumentar la recaudación en un 8 por ciento por esta vía–, el Ejecutivo andaluz insiste en su modelo de rebajas fiscales. En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que Andalucía tendrá el próximo año, el último de la legislatura antes de la convocatoria electoral, el mejor régimen en el impuesto de sucesiones y donaciones de todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos. Hasta ahora llegaban a pagar un tipo del 70 por ciento y, con esta rebaja, se llegará a un máximo de 45.

Moreno insistió en el objetivo de su Gobierno de propiciar una fiscalidad «más amable» y aseguró que sigue dando pasos para que «definitivamente ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo y al esfuerzo de toda una vida». Junto a ello, recordó que en el próximo Pleno del Parlamento andaluz se aprobará una reforma fiscal «histórica», la nueva ley de tributos cedidos. Una norma que cuenta con el respaldo de PP, Cs y Vox y que «complementará» las rebajas fiscales ya implementadas.

Con el modelo fiscal puesto en marcha en Andalucía, señaló el presidente, se ha aumentado el número de contribuyentes en 119.000 y se han recaudado 600 millones de euros más. «Ya está bien de la cantinela de que bajamos los impuestos a los ricos», lamentó Moreno, subrayando que «bajamos los impuestos a 4,5 millones de andaluces, así que hablamos de clases medias y trabajadoras, de la Andalucía real». También criticó la propuesta del PSOE-A de devolver al Estado el impuesto de sucesiones. «Por ahí este Gobierno no va a pasar. ¿Estos señores no eran los autonomistas?», ironizó.

Moreno hizo estas declaraciones en un foro organizado por la agencia Europa Press, en el que el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, expuso su «optimismo moderado» sobre la evolución de la economía. Precisamente, detalló su previsión de que el PIB andaluz crecerá entre un 6,5 y un 7 por ciento este año, así como el empleo en Andalucía crecerá en una horquilla aproximada de entre 110.000 y 125.000 trabajadores. «Espero que las materias primas, la energía y la logística no representen un cuello de botella demasiado fuerte, y que el próximo año podamos recuperar el nivel de Producto Interior Bruto (PIB) que teníamos a finales de 2019, antes de la pandemia», señaló Velasco.

Junto a ello, el consejero puso de relieve que, durante el primer semestre de 2021, el empleo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía creció un 9,8% y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social un 7,6%, frente a la media de todos los sectores del 5,5%.

De otro lado, en relación al pacto escenificado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para sacar adelante los Presupuestos, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, confió en que «Andalucía no sea una vez más maltratada injustamente porque aquí hay un Gobierno que no es del PSOE». No obstante, señaló que «habrá intereses políticos que condicionarán las cuentas».