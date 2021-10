Alcaldes andaluces contra la despoblación: «No se hablaba de Teruel y ya se invierte allí»

«Por las aldeas de Fuente Obejuna no pasa ni un triste autobús». Es el lamento de Silvia Mellado, alcaldesa de este municipio cordobés que poco a poco va perdiendo habitantes ante la falta de servicios y oportunidades. El fenómeno de la despoblación es un hecho cada vez más presente, aunque más acusado en la meseta que en el sur de España. La Andalucía de interior da la voz de alarma y, ante la inminente llegada de los fondos europeos de reconstrucción, exige inversiones para atraer a empresas y que sus vecinos no se vean obligados a vivir en las ciudades.

Esta es la filosofía de la plataforma «Provincia 51», un movimiento «espontáneo» creado recientemente y que aglutina a 80 localidades de cuatro provincias y tres comunidades autónomas, concentrando a 200.000 habitantes. Mellado parte de una premisa: «No nos consideramos la España vaciada porque nuestros pueblos no están vacíos. Tenemos población y con ganas de quedarse en su territorio». Sin embargo, denuncia falta de infraestructuras, de servicios básicos como el transporte y problemas en el suministro eléctrico y en la implantación de internet, lastrando el desarrollo social y económico de estos municipios. «En Fuente Obejuna tenemos 14 aldeas en un entorno maravilloso, con unos alojamientos rurales que tienen mucho éxito. Hay que facilitar que la gente venga porque puede ser que lleguen y no tengan cobertura o tarden en desplazarse una hora y media desde Córdoba», explica Mellado, además de lamentar la escasa iniciativa empresarial. «Un empresario viene a mi despacho y le puedo ofrecer un polígono industrial magnífico con muchos metros cuadrados y naves, pero si no hay potencia eléctrica es imposible que se asiente aquí».

Junto a ello, pone el acento en las convocatorias de empleo, que exigen concurrencia, mérito y capacidad. «Las personas que obtienen una plaza no se quedan aquí, van y vienen todos los días. Así no fijamos la población», critica la regidora, por lo que propone que los vecinos tengan más puntos en las ofertas de empleo público. También reclama un cambio en la ley de contratos para que las empresas locales puedan acceder a las licitaciones, frente a las grandes constructoras que suelen acaparar las obras. «Son medidas que no requieren presupuesto. Simplemente son cambios en la fiscalidad y en las normas».

La exclusión financiera es un fenómeno unido a la despoblación. Las entidades bancarias reorganizan sus oficinas en función de los habitantes y los pueblos pequeños se van quedando sin servicios básicos como los cajeros. «Son entidades privadas, no les renta y se van». El transporte público es otro problema. Antes había una línea que daba servicio a las pedanías de Fuente Obejuna hasta el hospital de Pozoblanco. Fue eliminada y ahora el Ayuntamiento ha puesto en marcha un taxi a demanda los martes y jueves. Además, muchos municipios quedan aislados en una red de carreteras que prima la conexión entre ciudades. «Tenemos una reivindicación histórica en la comarca del Guadiato que es la A-81, que implica también a Badajoz. Han pasado gobiernos de todos los colores, prometen pero no hacen nada».

Estas reivindicaciones han sido la base de la creación de partidos políticos, como es el caso de «Teruel existe». En Jaén ya se plantean una opción similar ante la ausencia de inversiones. Mellado entiende este escenario. «Nadie hablaba de Teruel y ahora no solo se habla, sino que ya se invierte allí». Sin embargo, «Provincia 51» no se plantea esa alternativa, de momento. «Los alcaldes velamos por el bienestar y el futuro de nuestros vecinos, eso está por encima de cualquier partido», subraya, además de remarcar que «me gusta ir de la mano de mi partido a la hora de plantear las reivindicaciones».

Pero no todas las administraciones tratan este asunto con desidia. La Diputación de Almería fue la primera institución pública que creó un área específica para abordar la despoblación. Entre otras acciones, ha puesto en marcha un plan de cajeros multiservicios, de modo que 33 municipios cuentan con esta opción a coste cero. Los vecinos pueden hacer trámites bancarios y administrativos, como el pago de impuestos o consulta de recibos. Junto a ello, ha desplegado fibra óptica en las dependencias municipales de más 60 municipios, el cien por cien de la población rural tiene acceso a ADSL, se ha implantado la red WIMAX en 49 localidades y un total de 15 cuentan con wifi en espacios públicos.

La pandemia también ha azotado con fuerza a las zonas rurales. En este sentido, la Diputación almeriense ha respaldado a más de 3.500 autónomos con ayudas directas de hasta 1.000 euros, minimizando la burocracia y los plazos a una semana. El empleo es un puntal importante, por lo que el organismo ha incentivado el autoempleo y el emprendimiento en el colectivo de jóvenes de entre 16 y 29 años en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, en el plano turístico, se han ejecutado 140 proyectos de rehabilitación de iglesias monumentales de la provincia.